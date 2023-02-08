اليوم السابع
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محافظ جنوب سيناء يستقبل رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية فى ختام جولته للمحافظة

الأربعاء، 08 فبراير 2023 09:52 م
محافظ جنوب سيناء يستقبل رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية فى ختام جولته للمحافظة جانب من اللقاء
جنوب سيناء - ياسر عامر

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استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اللواء إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، في ختام زيارته لمدينة شرم الشيخ، حيث تفقد وحدة مضمار الهجن البيطرية بشرم الشيخ، في إطار الاستعداد لإقامة المهرجان المصري الإماراتي الثاني لرياضة الهجن والتراث بشرم الشيخ.

حضر اللقاء اللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، والدكتورة رحاب الجوهري، مدير عام الطب البيطري بالمحافظة.

وعرض رئيس الخدمات البيطرية جولته بشأن أعمال فرش الوحدة البيطرية وإتمام التجهيزات الخاصة بها، وتجهيز الوحدة  بالأدوات اللازمة من أجهزة سونار وميكروسكوب، أدوات الجراحة والشرائح الخاصة بالهجن، وكذلك الأدوية المستخدمة في علاج الحيوانات والهجن المشاركة في السباقات، وكذلك التجهيزات الخاصة بفرش الوحدة من الثلاجات والمكاتب والاستاندات الخاصة بالأدوية.

يشار إلى أن مدينة شرم الشيخ تستعد لإقامة المهرجان المصري الإماراتي الثاني للهجن والتراث منتصف مارس من العام الحالى.

جانب من اللقاء (1)
جانب من اللقاء (1)

 

جانب من اللقاء (2)
جانب من اللقاء (2)

 

جانب من اللقاء (3)
جانب من اللقاء (3)

 

جانب من اللقاء (4)
جانب من اللقاء (4)

 

جانب من اللقاء (5)
جانب من اللقاء (5)

 

جانب من اللقاء (6)
جانب من اللقاء (6)

 

جانب من اللقاء (7)
جانب من اللقاء (7)

 

جانب من اللقاء (8)
جانب من اللقاء (8)

 

 


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