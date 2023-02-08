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قطاع الأعمال: نستهدف زراعة 25 ألف فدان أقطان قصيرة التيلة شرق العوينات

الأربعاء، 08 فبراير 2023 03:00 ص
قطاع الأعمال: نستهدف زراعة 25 ألف فدان أقطان قصيرة التيلة شرق العوينات القطن قصير التيلة شرق العوينات
كتب عبد الحليم سالم

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تستهدف الحكومة من خلال وزارتى قطاع الأعمال العام  والزراعة ، زراعة نحو 25 ألف فدان من الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات خلال الموسم الجارى، وذلك بعد نجاح تجربة زراعة الأقطان قصيرة التيلة والانتهاء من الزراعات التجريبية لها بنجاح وتحقيق نحو 10 قناطير قطن للفدان الواحد كمتوسط عام للزراعات.

وكشفت مصادر لـ"اليوم السابع" أن النتائج المتميزة التى حققتها تجارب الزراعة السابقة والتى وصلت في بعض الافدنة لنحو 19 قنطار للفدان ووصلت في مساحات كبيرة لنحو 15 قنطار للفدان ساهم بشكل كبير فى التوسع فى الزراعات بهدف سد الفجوة فى خامات صناعة الغزل والنسيج والحد بشكل كبير من واردات الاقطان ومنتجاتها والتي تصل سنويا لنحو 3 مليارات دولار.

أوضحت المصادر إن زرعة 25 ألف فدان سيساهم فى توفير ربع واردات مصر من الخارج ،علاوة على تشغيل وتوفير نحو 5 آلاف فرصة عمل دائمة ومؤقتة.

يشار أن تجارب زراعة الأقطان قصيرة التيلة تم تنفيذها بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لوزارتى قطاع الأعمال العام والزراعة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، مما يضع مصر فى مصاف الدول المنتجة، بل والمصدرة لتلك النوعية من الأقطان القصيرة ،والتى يتم استخدامها فى الصناعة بنسبة 98.5% مقارنة بـ1.5% للأقطان طويلة التيلة، ونفذتها شركة مصر لحليج وتجارة الأقطان ،إحدى شركات القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.


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