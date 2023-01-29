زراعة 10 آلاف فدان من الأقطان القصيرة شرق العوينات.. والنتائج "ممتازة"

كتب عبد الحليم سالم

حقق القطن قصير التيلة المنزرع شرق العوينات على مساحة 1250 فدانا، نتائج ممتازة خلال عملية تصنيعه كغزول في بعض شركات القابضة للقطن والغزل والنسيج على الرغم من وجود بعض الشوائب في القطن، جراء عمليات الحلج بدون تنظيف في محلج أبو تيج بمحافظة أسيوط .

كشف مصادر لـ" اليوم السابع"، إن القطن حقق نتائج ممتازة في لون ومتانة التيلة في المصانع؛ مما يجعله بديلا مناسبا لكافة الأقطان المستوردة متوسطة وقصيرة التيلة، لاسيما في ظل الارتفاع الكبير في أسعار القطن عالميا واحتياج الشركات المحلية لكميات كبيرة منها .

أضافت المصادر إنه سيتم زراعة نحو 10 آلاف فدان من الأقطان القصيرة شرق العوينات، بالرغم من احتياج السوق المحلى لإنتاج مساحات تصل لنحو 100 ألف فدان ؛مما يوقف تماما عمليات استيراد القطن من الخارج، إلا إن صعوبة استيراد كميات كبيرة من البذور خلال الوقت الراهن ،تحول دون التوسع في المساحات بشكل كبير .

وشددت المصادر على أهمية أن يتم حليج تلك النوعية من الأقطان في محالج ملحق بها وحدات تنظيف، حيث أن محلج أبو تيج لا توجد به وحدة تنظيف ،وبالتالي تم حلج الأقطان وبها بعض الشوائب، مشيرة لأهمية أن يكون حلج اقطان شرق العوينات في محالج الروترى، والتي تتمكن من إزالة الشوائب خلال عملية الحليج وهو ما يمكن تنفيذه في محلج الفيوم المطور، والذى لا يعمل إلا نحو 3 أشهر في السنة فقط .