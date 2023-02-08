"قبلة" جيل بايدن لزوج كامالا هاريس بخطاب حالة الاتحاد تثير الجدل.. فيديو

كتبت نهال أبو السعود

شاركت السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن ودوج إيمهوف زوج كامالا هاريس نائبة الرئيس تحية غير متوقعة ليلة الثلاثاء، قبل لحظات من إلقاء الرئيس جو بايدن خطاب حالة الاتحاد أمام الكونجرس.

عندما دخلت جيل بايدن القاعة بحفاوة بالغة ، استقبلت السيدة الأولى زوج نائب الرئيس كامالا هاريس بقبلة على شفتيه، وانتشرت اللحظة على الفور وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي.

Jill Biden just kissed Kamala Harris’ husband on the lips.



Didn’t see that one coming.pic.twitter.com/LdrD25Gcrt — Collin Rugg (@CollinRugg) February 8, 2023

خلال خطابه، حاول الرئيس جو بايدن تقديم تقييم مطمئن لحالة البلاد بدلا من طرح مقترحات سياسية، كما سلط فيه الضوء على إنجازات إدارته حتى الآن ، بما في ذلك قانون البنية التحتية للحزبين ، وقانون الحد من التضخم ، وحزمة سلامة الأسلحة من الحزبين.

وجاء الخطاب أمام الكونجرس المنقسم سياسيًا حيث تكافح البلاد من أجل فهم تيارات متقاطعة في الداخل والخارج بالإضافة الى حالة عدم اليقين الاقتصادي ، والحرب في أوكرانيا ، والتوترات المتزايدة مع الصين الى جانب محاولة إعادة انتخاب محتملة للرئيس الديمقراطي.

يوجه بايدن خطابه في وقت حرج، حيث يقول فيه 75% من الأمريكيين ان البلاد تسيير في الاتجاه الخاطئ، كما ان اغلبية الديمقراطيين لايريدون بايدن ان يسعي لولاية ثانية، وفقا لاستطلاع أجرته اسوشيتد برس.

كما كشف استطلاع لصحيفة واشنطن بوست ان غالبية البالغين في الولايات المتحدة بنسبة 62% يعتقدون ان الرئيس جو بايدن لم يقدم الكثير من الإنجازات او "لا شيء" منذ توليه المنصب، بينما يعتقد 36% فقط انه قدم إنجازات كثير او ليست بالقليلة.