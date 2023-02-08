فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا الأحد المقبل

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا موعد فتح باب التظلمات أمام طلاب الشهادة الأعدادية يوم الأحد المقبل، حتى 26 من الشهر الجارى.

وقال مسئول بالتربية والتعليم إنه من حق جميع الطلاب تقديم تظلمات على النتائج التى حصلوا عليها عقب إعلان النتجة أمس الثلاثاء، موضحا أن طالبة صفر الإعدادية، عليها التقدم بتظلم وسيتم فحص تظلمها بمنتهى الدقة والنزاهة، وحال ثبوت أى حقوق لها سوف تحصل عليها بكل شفافية.

وأوضح المسئول أن هناك عدة إجراءات تتبع فى مثل هذه الأحوال منها مراجعة كراسة الإجابة فى جميع المواد واستدعاء الملاحظين، والتأكد من ملء بيانات الطلاب على نماذج الإجابة.

وأظهرت نتيجة الطالبة بتول عادل فهيم، بمدرسة الأحرار الإعدادية للبنات التابعة لإدارة المنيا التعليمية، حصولها على صفر فى جميع المواد الدراسية فى نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة المنيا 2023.

وأعلن عادل فهيم، والد وولى أمر الطالبة "بتول"، أنه قدم تظلما على نتجة ابنته "بتول" يتضمن أنها أدت الامتحان برقم جلوس 51070 بمدرسة الأحرار الإعدادية بنات بماقوسة، وفوجئت عقب ظهور نتيجة الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2023 حصولها على صفر فى جميع المواد الدراسية، على الرغم من الإجابة فى جميع المواد، علما بأن مستواها ممتاز فى العملية التعليمية لذا أرجو التدخل الفورى وحل المشكلة.