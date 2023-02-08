ضوابط أداء امتحانات الثانوية العامة فى المواد غير المضافة للمجموع

كتب محمود طه حسين

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة سوف يؤديها الطلاب قبل امتحانات المواد الدراسية الأساسية، موضحة أن أسئلة امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ستكون جميعها اختيارا من متعدد، ولن تتضمن أسئلة مقالية، على عكس المواد الدراسية الأساسية حيث تشمل الأسئلة على 85% اختيار من متعدد و15% مقالية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن المواد غير المضافة للمجموع تشمل التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء، موضحة أنه تم تكليف سيتم تكليف واضعي امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، بعدم وضع أسئلة مقالية، لافتة إلى إجابات أسئلة امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ستكون من خلال البابل شيت فقط، بحيث يختار الطالب إجابة واحدة لكل سؤال من الاختيارات المتاحة لكل سؤال، مثل امتحانات العام الدراسي الماضي، على أن يتم تصحيح هذه المواد إلكترونيا.

وتعقد الامتحانات وفق الضوابط التالية:

- تبدأ الامتحانات 10 يونيو المقبل.

- 20 طالبا فى كل لجنة امتحانات مع تطبيق الإجراءات المطلوبة لضبط لجان الامتحانات.

- ستعقد الامتحانات بواقع 85% أسئلة اختيار من متعدد و15% أسئلة مقالية.

- تعقد الامتحانات بنظام الأوبن بوك حيث يتسلم الطلاب كتيب مفاهيم داخل لجنة الامتحان.

- يتسلم الطالب ورقة أسئلة ونموذج بابل شيت للإجابة عن أسئلة الاختيار من متعدد وورقة بيضاء للإجابة عن الأسئلة المقالية.

- توضع الامتحانات من بنوك الأسئلة وتتناسب الاجابات المطلوبة مع الزمن المخصص للامتحان.

- التأكد من خلو الأسئلة من الأخطاء اللغوية لجميع اللغات وعدم تكرار الأسئلة وأهمية ارتباط الأسئلة بنواتج التعلم المدرجة بخريطة الاختبار.

- ضرورة الالتزام بالمستويات المعرفية لتكون مقسمة 30٪؜ للفهم و40٪؜ للتطبيق و30٪؜ لحل المشكلات والإبداع.

- ستكون الأسئلة من المنهج الدراسى حيث يتم توزيع جزئيات الامتحان على المنهج الدراسى.

- تتم الامتحانات فى لجان داخل المدارس ولا يسمح باصطحاب الطالب لأى وسيلة إلكترونية سواء التابلت أو جهاز المحمول.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الامتحانات تبدأ 10 يونيو المقبل وتستمر قرابة الشهر، على أن يؤدى للطلاب امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، وتشمل التربية الوطنية والتربية الدينية والاقتصاد والإحصاء قبل انطلاق امتحانات المواد الدراسية الأساسية.

وأشارت الوزارة إلى أن امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون بنظام الأوبن بوك، وسيتم توزيع كتيب المفاهيم؛ ليستعين به الطلاب أثناء الامتحان، موضحة أن الطالب سيتسلم كراسة أسئلة وبابل شيت وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية، مضيفة أن مواصفات الورقة الامتحانية لشهادة الثانوية العامة أعدها المركز القومي للامتحانات، بحيث تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد MCQ وعودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية، موضحًا أن عدد الأسئلة ستكون مثل العام الماضى، مع زيادة عدد الأسئلة المخصص لها درجة واحدة.