ضبط متهم بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى بالموسكى

كتب: عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث من القبض على مدير شركة لإنتاج الساعات، لحيازته مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية للإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بالموسكى، وحرر محضر بالواقعة.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ،قيام شريك بإحدى الشركات للساعات كائنة بدائرة قسم شرطة الموسكى بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى، واتخاذه من محل عمله مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم وعثر بحوزته على مبالغ مالــــية عملات "أجنبية - محلية"، وبمواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع فى الاتجار بالنقد الأجنبى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.