زراعة دمياط تعلن 1000 فدان زيادة مساحات زراعة القمح عن العام الماضى

دمياط - هيثم مراد

تابع المهندس سميح عبد السميع وكيل وزارة الزراعة بدمياط زراعات القمح داخل عددا من القري، وذلك عقب قيامة بجولة تفقدية اليوم استهدفت بعض المزارع التي تعمل في زراعات القمح.

وأكد وكيل زراعة دمياط، على ضرورة تقديم الدعم اللازم المزارعين، فضلا عن تكثيف الجولات الميدانية لمتابعة تطبيق سبل الزراعة الحديثة الأمر الذي يضمن تطوير الإنتاج هذا العام، ورفع كفاءة المساحات المنزرعة، مشيرا إلي ضرورة متابعة كافة الخطوات التي تتم هذا العام من أجل رفع الكفاءة الإنتاجية.

واضاف المهندس سميح عبد السميع وكيل وزارة الزراعة بدمياط، أن مشروعات مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" ساهمت بشكل كبير في تطوير الزراعات، موضحا أن مشروعات تبطين الترع كانت صاحبة فضل كبير في القضاء على أزمات الري التي كانت تواجه بعض الزراعات في السنوات الماضية، مؤكدا أنه من المتوقع رفع كفاءة الخدمات الزراعية عقب الانتهاء من باقي مشروعات المبادرة الرئاسية.

وأكد أيضا استمرار عقد ندوات التوعية داخل مقر مديرية الزراعة د، حول سبل الزراعة الحديثة، وكيفية تطبيقها بما يضمن ارتفاع إنتاجية الفدان، موضحا أهمية تعاون الجميع مع هذا الأمر من أجل تطوير المنظومة بشكل كامل، كما شدد على أهمية تكثيف الجولات الميدانية للتعامل مع أية طوارئ تحدث أثناء الزراعة لاسيما زراعات القمح.

وكانت مديرية الزراعة بدمياط، قد اعلنت زيادة المساحات التي يتم زراعتها بمحصول القمح هذا العام لتصل إلي 31002 فدان، بواقع 1000 فدان زيادة عن العام الماضي، الأمر الذى يعكس ارتفاع نسب توريد الأقماح هذا العام.

واردف وكيل زراعة دمياط هذا الأمر إلي عدة عوامل أبرزها قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن رفع أسعار توريد القمح واستلامه من المزارعين بالاسعار الجديدة عقب الزيادات المقررة، إلي جانب تطبيق الأساليب الزراعية الحديثة، والتعامل مع أية طوارئ يواجهها المزارعون بشكل فوري، إلى جانب مساهمة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في تطوير المنظومة أيضا.