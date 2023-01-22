الحملة القومية للقمح بمديرية الزراعة بدمياط تعقد اجتماعا لمتابعة محصول القمح

دمياط معتز الشربينى

عقدت الحملة القومية للقمح بمديرية الزراعة بدمياط برئاسة المهندس سميح عبد السميع وكيل وزارة الزراعة بدمياط اجتماعا اليوم الأحد بحضور الدكتور هانى البرهامى رئيس الحملة القومية للقمح بدمياط والدكتورة هبة سعد الدين إبراهيم معهد بحوث أمراض النبات والدكتور رشدى محمد حسن المعمل المركزي للحشائش ومدير الإرشاد الزراعى بالمديرية، ومنسق المحافظة بالمديرية، ومدير إدارة الأراضي والمياه، ومدير إدارة المكافحة، ومدير الرقابة على المبيدات، ومدير الإرشاد بالاصلاح الزراعى، ورؤساء أقسام الإرشاد بالإدارات الزراعية.

تناول الاجتماع أهم الإنجازات التي تحققت محصول القمح بدمياط حتى اليوم من توافر التقاوى المعتمدة بالإدارات الزراعية، واتباع السياسة الصنفية.

واعتماد عدد 94 حقلا إرشاديا موزعين على الجمعيات الزراعية بنطاق المحافظة،ومناقشة التوصيات الفنية التى تمت على الحقول الارشادية بصفة خاصة والمحصول بصفة عامة، ثم تمت مناقشة التوصيات الفنية التى سوف يتم نشرها في المرحلة المقبلة من حيث متابعة الأمراض الفطرية والحشرية والتدخل الفورى لمكافحتها فور اكتشافها.

كما قام وكيل زراعة دمياط بالمرور على زراعات البنجر بنواحي المحافظة للإطمئنان على حالتها وقد أوصى بإتباع المعاملات والتوصيات الفنية المعتمدة لزيادة معدلات الإنتاج ورفع الكفاءة الإنتاجية.

من ناحية اخري قام وكيل زراعة دمياط بالمرور على الإدارة الزراعية بكفر سعد وتم التنبيه على ضرورة متابعة تقدم الزراعات الشتوية وخاصة محصول القمح وكذلك الإنتهاء من تسجيل الحصر الزراعي الإلكتروني على منظومة كارت الفلاح كما شدد على ضرورة توفير الأسمدة أمام المزارعين كما وجه بضرورة الانتشار الموسع لأجهزة حماية الأراضي والتصدي لكافة محاولات التعدي على الرقعة الزراعية بانحاء المحافظة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط .