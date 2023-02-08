اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 فبراير 2023 01:14 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

روبوتات وسيارات كهربائية.. تفاصيل 11 جناحا بمعرض القاهرة الدولى للابتكار

الأربعاء، 08 فبراير 2023 12:00 ص
روبوتات وسيارات كهربائية.. تفاصيل 11 جناحا بمعرض القاهرة الدولى للابتكار وزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنطلق فعاليات معرض القاهرة الدولى للابتكار 13 فبراير الجارى والذى تنظمه أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا منذ عام 2014 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وينعقد بالعاصمة الإدارية وضيف شرف هذه النسخة هو دولة البرتغال.

 

وفيما يلى يرصد" اليوم السابع" تفاصيل تدشين 11 جناح متخصص خلال فعاليات المعرض هذا العام فى المجالات الحديثة، وتضم :-

1- بيت الشركات الناشئة

2- الملكية الفكرية

3- التصنيع المحلى

4- الروبوتات والطائرات المسيرة والسيارات الكهربائية

5- الذكاءالاصطناعى وإنترنت الأشياء

6- الزراعة الرقمية والذكية

7- الطاقة والمياه

8- الأجهزة الطبية والتعويضية

9- الابتكار الأخضر

10- تبسيط العلوم.

11-  تخصيص عدد من أجنحة العرض المستقلة للجامعات والمراكز والهيئات البحثية والشركات والجهات الداعمة للابتكار وريادة الأعمال فى مصر والعالم.

 

ومن المقرر أن يتم تنفيذ عدد كبيرمن المؤتمرات المصغرة المتخصصة وورش العمل والمنتديات أثناء فترة عقد المؤتمر وهى اليوم الوطنى للقمح، الزراعات الملحية والصحراوية، البحث العلمى والصناعة، عيادة الشركات التكنولوجية الناشئة، الشراكةمع الاتحاد الأوروبى- دبلوماسية العلوم فى عالم متغير.


التعليم العالى

القاهرة

البرتغال

البحث العلمى

اخبار مصرية

اكاديمية البحث العلمى

معرض القاهرة الدولى للابتكار



الموضوعات المتعلقة

التعليم العالى: مركز بحوث الفلزات ينظم دورتين تدريبيتين لباحثين سودانيين

الأربعاء، 01 فبراير 2023 12:31 م

وزير التعليم العالى يلتقى وفدى الاتحاد الجغرافى الدولى والجمعية الجغرافية

الأربعاء، 01 فبراير 2023 10:09 ص

رئيس الوزراء يتابع مع وزير التعليم العالى عددًا من ملفات عمل الوزارة

الثلاثاء، 31 يناير 2023 12:29 م

وزير التعليم العالي يناقش "التعيينات والترقيات" مع مجلس إدارة البحوث الفلكية

الإثنين، 30 يناير 2023 11:40 ص

وزير التعليم العالي يبحث آليات دعم التعاون العلمي مع الاتحاد الأوروبي

الإثنين، 30 يناير 2023 10:09 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة