اليوم السابع
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6 أهداف أساسية لتعاون البحث العلمى والمستشفيات الجامعية فى مكافحة الفيروسات

السبت، 21 يناير 2023 07:00 ص
6 أهداف أساسية لتعاون البحث العلمى والمستشفيات الجامعية فى مكافحة الفيروسات الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى
كتب محمد صبحى

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وقع الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور حسام عبد الغفار، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بروتوكول التعاون المشترك بين الأكاديمية والمجلس، لمكافحة الفيروسات المنتقلة عن طريق الدم.
 

وفيما يلى ينشر "اليوم السابع" أبرز 6 أهداف عن برتوكول التعاون:

1 - يهدف البروتوكول إلى إطلاق مسابقة وطنية تحت عنوان "مستشفيات خالية من الوصم والتمييز".

2 - إعداد دراسة استراتيجية تتضمن أولويات البحث العلمي في مجال الفيروسات المنتقلة عن طريق الدم.
3 -  تقديم الدعم للمستشفيات الجامعية فيما يخص تحسين الخدمات المقدمة للمرضى المترددين على عيادات الفيروسات المنتقلة عن طريق الدم.
4 -التصدي للمشاكل المجتمعية المزمنة والعمل على إيجاد الحلول الملائمة لها
5 - بروتوكول التعاون مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية يأتي في إطار مسؤوليات الأكاديمية كصرح علمي وتكنولوجي من بين مهامه الرئيسية التخطيط الاستراتيجي وإعداد الدراسات المستقبلية وخرائط الطريق في أولويات العلوم والتكنولوجيا.
6 -   الوقاية والتشخيص والعلاج الفيروسات المنتقلة عن طريق الدم والعمل على إنشاء خطه قوميه للتحكم والقضاء على الفيروسات المنتقلة عن طريق الدم 
ومن الجدير بالذكر أن بروتوكول  التعاون يأتى تتويجا لهذه الجهود مما يمهد الطريق لمزيد من التقدم في هذه المحاور لإيجاد حلول علمية تطبيقية بما يخدم الصحة العامة للشعب المصري و بما يحفظ لمصرنا الحبيبة دورها الرائد في هذا المجال خصوصا بعد النجاح غير المسبوق الذي حققته مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي والتي أدهشت العالم أجمع وجعلت التجربة المصرية محطا للأنظار.
 

التعليم العالى

المستشفيات الجامعية

الأمراض المتنقلة عن الدم

أكاديمية البحث العلمى



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