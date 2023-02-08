خطوات وشروط التقديم على وظائف القوى العاملة فى الإسكندرية بدءا من اليوم

كتبت – مرام محمد

كشفت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية، عن توافر فرص عمل للشباب في عدد من التخصصات بإحدى شركات القطاع الخاص، وذلك للتقديم عليها اليوم الأربعاء الموافق 8 فبراير 2023، بقاعة ديوان عام المديرية بسموحة.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية الوظائف المطلوبة وشروط التقديم عليها.

أولا: الوظائف المطلوبة

- 100 عامل تعبئة

- 3 فنى خراطة

- فنى ميكانيكا

ثانيا: شروط ومزايا التقديم:

- أن يكون المتقدم حاصل على دبلوم فني صناعي أو بحد أدنى حاصل على الشهادة الإعدادية

- أن يكون السن ما بين 35:20 سنة

- يوجد امتيازات بدل انتقالات وتأمين صحي وتأمينات إجتماعية

- المرتبات تبدأ من 3500 جنيه

ثالثا: المستندات المطلوبة للتقديم

1- شهادة الخدمة العسكرية

2- كعب العمل

3- 4 صور شخصية

4- صورة المؤهل

- ومن ينطبق عليه الشروط يتم إبرام عقود العمل فورا بمقر المديرية.

أوضحت المديرية أن على من يرغب في الالتحاق بفرص العمل التسجيل على الرابط التالي:

https://forms.gle/5RDKJVDQ7KXtXUbm8

جدير بالذكر أن نشرة التوظيف الدورية التى تصدر عن وزارة القوى العاملة كل 15 يوما، من خلال الإدارة العامة للتشغيل، كشفت مؤخرا تلقيها طلبات من 85 شركة قطاع خاص على مستوى 13 محافظة لشغل 2975 وظيفة خالية، فى عدد من التخصصات، منها لذوى الهمم.

وتقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات باستقبال طلبات راغبى العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة الفرص التى تقدمها.

ووجه وزير القوى العاملة حسن شحاتة، جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحرى المصداقية فى نشر فرص العمل.