حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا تتجاوز 8300 قتيل

أنقرة (أ ش أ)

أظهرت بيانات رسمية أن عدد ضحايا الزلزال المدمر الذى ضرب تركيا وسوريا، ارتفع إلى أكثر من 8300 قتيل، فيما لا يزال عمال الإنقاذ يواصلون بذل الجهود للبحث عن ناجين محاصرين تحت الأنقاض.

وذكر تلفزيون "تي أر تي" التركي اليوم الأربعاء، أن عدد الضحايا فى تركيا بلغ 5 آلاف و894 شخصا، بينما ارتفع في سوريا إلى 2470 شخصاأ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 8 آلاف و364 ضحية.

وفى وقت سابق، وقع زلزال فجر الأربعاء بقوة 4 درجات على مقياس ريختر في البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل ولاية هطاي جنوبي تركيا.

وحسب موقع العين الإخبارى، وقع الزلزال على عمق 6.94 كيلومترا. ويبعد مركز الزلزال مسافة 71.61 كيلومتر عن ساحل قضاء يايلاداج التابع لهطاي.

وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.8 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة وعشرات الهزات الارتدادية مخلفة خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

يذكر أن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا "أوليج إيجوروف"، أعلن أن قوات الجيش الروسي انتشلت 42 شخصا من تحت الأنقاض، وأن أعمال الإنقاذ مستمرة بعد الزلزال المدمر.