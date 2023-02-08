جامعة المنصورة تنظم ماراثون رياضى تزامنا مع احتفالات العيد القومى للمحافظة

الدقهلية:محمد الحبشى

نظم اتحاد طلاب جامعة المنصورة ، بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب، اليوم الأربعاء، ماراثون جري للطلاب تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر ، رئيس الجامعة، وريادة الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، تزامنا مع الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الدقهلية.

وشارك في الماراثون 50 طالبا وطالبة من مختلف كليات الجامعة، وبدأ من أمام بوابة إدارة الجامعة حتى استاد القرية الأولمبية بالجامعة.

ويوافق العيد القومي للمحافظة ذكرى انتصار أهل المنصورة، وعدد من أهالي مدن وقرى المحافظة على الحملة الفرنسية عام 1250، في معارك متفرقة، وأسفرت عن أسر ملك فرنسا لويس التاسع في دار ابن لقمان قبل إطلاق سراحه بعد دفع مبلغ مالي كبير كفدية، حيث تم جلاء الحملة الفرنسية بعدها عن الدقهلية ودمياط.

وتعد محافظة الدقهلية من المحافظات الهامة بمنطقة الدلتا، حيث تضم أكثر من 54 موقعا أثريا يرجع تاريخهم إلى العصر الفرعوني، ومنها تل بله وتل الربع وتل البقلية وتل المقدام وتل البلامون، كما تضم العديد من الآثار التي ترجع إلى العصر القبطي وآثار إسلامية.