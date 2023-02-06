وزير التعليم العالى يكرم يوسف شريف خاطر طالب جامعة المنصورة الفائز بـ"معا"

الدقهليه شريف الديب

كرم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، اليوم الإثنين، يوسف شريف خاطر الطالب بكلية الحقوق جامعة المنصورة، الفائز بالمركز الثانى خلال تكريم طلاب الجامعات والمعاهد المصرية الفائزين في مسابقة "معًا"، التي أطلقتها الوزارة؛ لإنتاج فيديوهات قصيرة؛ لمواجهة الأفكار الهدامة التي تتنافى مع المُعتقدات الدينية السمحة، والموروثات الثقافية والمجتمعية الأصيلة للشعب المصري، والعمل على توعية الطلاب وتعميق روح الانتماء والولاء لديهم، وذلك بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

كما حضر الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، و الدكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، ولفيف من قيادات وزارات الشباب والرياضة، والثقافة، والتعليم العالي، وجامعة الأزهر، وذلك على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023 في دورته ال 54 بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

الجير بالذكر أن عدد الأفلام الفائزة في المسابقة بلغ (11) فيلمًا مُقدمًا من الطلاب سواء بإنتاج جماعي أو فردى.