توجيهات محافظ القليوبية للتموين لاستقبال شهر رمضان.. اعرف التفاصيل

القليوبية إبراهيم سالم

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات والتوجيهات الهامة والمشروعات الجاري تنفيذها، بحضور قيادات تنفيذية.

وبدأ المحافظ، الاجتماع بتقديم التهنئة للأجهزة التنفيذية ولمواطني المحافظة بمناسبة الاحتفال بالإسراء والمعراج، وتقديم التهنئة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يبلغنا شهر رمضان بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ الله مصر ورئيسها وشعبها من كل مكروه وسوء.

كما قدم المحافظ التهنئة للقيادات التنفيذية الجديدة بالمحافظة، وقدم الشكر للمسئولين السابقين على ما بذلوه من جهد خلال فترة عملهم، حيث قدم المحافظ للتهنئة محمد عبد الحميد مرعي رئيس مركز ومدينة بنها على توليه منصبه الجديد، وتقديم التحية والشكر للمهندس علي عبد الستار رئيس مركز ومدينة بنها السابق، على ما بذله من جهد، وتقديم التهنئة له على توليه منصب السكرتير العام المساعد لمحافظة الغربية، وتقديم التهنئة للمهندس مصطفى الفراج مدير هيئة الأبنية التعليمية بالقليوبية على توليه منصبه الجديد، وتقديم التحية والشكر للمهندسة هالة شندي على ما بذلته من جهد خلال عملها الفترة السابقة، كما قدم المحافظ التهنئة للمهندس هاني مجاهد رئيس شركة غاز مصر بالقليوبية على توليه منصبه الجديد، وتقديم التحية للمهندس السعدي داوود على ما بذله من جهد خلال عمله الفترة السابقة، وتهنئة العميد أحمد حمدي مدير المرافق بالقليوبية على توليه منصبه الجديد، وتقديم التحية للمقدم صبحي الجابري على ما بذله من جهد خلال عمله الفترة السابقة، وتهنئة العميد محمد البطوطي مدير مرور القليوبية على توليه منصبه الجديد، وتقديم التحية للعميد محمد أبو السعد على ما بذله من جهد خلال عمله الفترة السابقة.

وتابع المحافظ، اجتماع المجلس التنفيذي، بعدد من التوجيهات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات، حيث وجه المحافظ مدير مديرية التموين التأكيد على مراجعة توافر السلع الأساسية ومراجعة أسعارها بمنافذ البيع الثابتة والمتحركة داخل المحافظة، ومتابعة إقامة وتنفيذ الشوادر ومنافذ البيع المتحركة والثابتة داخل المراكز والمدن والأحياء مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وتكثيف الحملات وضبط الأسعار على السلع الغذائية وخاصة الأرز والزيت والسكر.. الخ) في الأسواق.

وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وجه محافظ القليوبية، رؤساء المدن والأحياء بعمل حصر كامل للمجمعات الاستهلاكية التي تعمل وأسعار السلع بها ومدى توافر السلع الأساسية بها، والمجمعات الاستهلاكية التي لا تعمل وأسباب التوقف ومجمعات الأسماك التي تعمل والتي لا تعمل، والمنافذ المخصصة للغرفة التجارية وأعدادها والمنافذ المخصصة لمجمعات أمان منافذ التوزيع المتحركة التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ومنافذ التوزيع المتحركة التابعة لوزارة الزراعة.

كما وجه المحافظ، مدير مديرية التموين للتوجيه بتشديد الرقابة على مخابز المنظومة التي تنتج الخبز المدعم وكذا المطاحن التي تنتج الدقيق المدعم، موجها بتعديل مواعيد إنتاج مخابز المنظومة المنتجة للخبز المدعم خلال الشهر الكريم بمعرفة الإدارات التموينية على أن تكون المواعيد مناسبة لطبيعة الاستهلاك خلال الشهر الكريم.

كما وجه المحافظ، أيضا بالمراقبة المستمرة للتأكد من وفرة المعروض من كافة السلع التموينية المقرر صرفها على البطاقات التموينية وضمان وصولها إلى مستحقيها بالأوزان والجودة المطلوبة، موجها أيضا مدير مديرية التموين بالعمل على زيادة حصة المحافظة من المواد البترولية خلال الفترة القادمة لاستقبال الشهر الكريم بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة والداخلية والتأكيد على توفير أسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية بكافة أنواعها بالتنسيق مع الجهات المختصة لسد احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم، والعمل على توفير اللحوم والدواجن والأسماك بأسعار مخفضة بمنافذ التوزيع (منافذ توزيع القوات المسلحة - أمان التابعة لوزارة الداخلية - أهلا رمضان التابعة للغرفة التجارية بالقليوبية - المنافذ المتنقلة المرخصة من وزارة الزراعة).