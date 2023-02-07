اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 فبراير 2023 05:09 م
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اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية فى القليوبية بالاسم ورقم الجلوس

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 04:09 م
اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية فى القليوبية بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية فى القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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ينشر اليوم السابع نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسى الحالى بنسبة نجاح 74.56%، بعد اعتمادها من عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، كما اعتمد المحافظ نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 84.60 % بحضور سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وإسلام عبد الفتاح رئيس كنترول الإعدادية.

وتقدم محافظ القليوبية بالتهنئة للطلبة والطالبات الناجحين، متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم، مقدما الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، لجهودهم المتميزة.

 

وأكد المحافظ، أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة والحد من الفترات في سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالأنشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.

 

ومن جانبه، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد من تقدموا لأداء الامتحانات 98 ألف و309 طالب وطالبة، والحاضر 97 ألف و249 طالب وطالبة.


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