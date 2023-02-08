كتب سمير حسنى

أعلنت إدارة الكوارث التركية، عن تزايد عدد ضحايا الزلزال إلى 7108 قتلى و40910 مصابين، وفي سوريا، فارتفع عدد الضحايا إلى 2530 قتيلا و4654 مصابا.

كشف وزير الشباب والرياضة التركي في مؤتمر صحفى، عن انهيار 251 مبنى في مدينة "عثمانية" وحدها، مؤكدا فتح أبواب جميع الصالات الرياضية للمتضررين من الزلازل.

وقبل قليل كشفت وسائل إعلام تركية، تعرض ولاية كهرمان ماراش إلى هزة أرضية جديدة شدتها 5.1 درجة على مقياس ريختر.

قال وزير البيئة والإعمار التركي، فى مؤتمر صحفى، إنه تم تسجيل 684 هزة ارتدادية في المنطقة حتى الآن بعضها كان بشدة عالية، داعيا المواطنين إلى عدم دخول المنازل المتضررة، مشيرا إلى أن أعمال البحث والإنقاذ مستمرة في 900 مبنى منهار.

وذكر تلفزيون "تي أر تي" التركي اليوم الأربعاء، أن عدد الضحايا فى تركيا اقترب من 7 آلاف شخصا، بينما ارتفع في سوريا إلى 2470 شخصا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9500 قتيل.

وفى وقت سابق، وقع زلزال فجر الأربعاء بقوة 4 درجات على مقياس ريختر في البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل ولاية هطاي جنوبي تركيا.

ووقع الزلزال على عمق 6.94 كيلومترا. ويبعد مركز الزلزال مسافة 71.61 كيلومتر عن ساحل قضاء يايلاداج التابع لهطاي.