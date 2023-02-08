تدريب "قادرون باختلاف" على تصنيع الكليم اليدوى والأركيت فى كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ ، الدورة التدريبية الحرفية تحت شعار "علمنى حرفة" بمركز شباب فوة والممتد على مدار خمسة أيام، ويختتم فى التاسع من فبراير بمشاركة 25 مستفيدا، لتعلم حرفة تصنيع الكليم اليدوى، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب، ضمن الدورات التدريبية للحرف اليدوية التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بإشراف منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب.

وأشار الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إلى اهتمام وزارة الشباب بنشر ثقافة العمل الحر وتبنى توجه إعادة إحياء المهن التراثية والحرفية من خلال سلسلة من الدورات التدريبية للجنسين لتمكينهم من اكتساب المهارات الحرفية المتنوعة التي تلائم البيئة المحيطة للمتدرب وفق احتياجات سوق العمل.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن الورش التدريبية تقدم بمركز شباب فوه على أيدى حرفيين متخصصين، وتشتهر به مدينة فوة، بصناعة الكليم اليدوي وأعمال النول، و يعد تدريب أبنائنا من "قادرون باختلاف" مساهمة في تمكينهم اقتصاديا، وإتاحة الفرصة لهم لبدء مشروع صغير، بهدف خلق فرص عمل حقيقية، ويجرى التدريب الحرفي بمراكز الشباب بإشراف جيهان رشوان مدير الإدارة العامة لريادة الأعمال، و المشروعات الناشئة ،و مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة شريف السواق منسق المشروع.

كما نظمت إدارة شباب قلين بمحافظة كفر الشيخ مشروع يوم بيئي تطوعي "ورشة عمل عن فن نجارة الأركت" بمركز شباب شباس عمير بمشاركة مراكز شباب "طويلة، نشرت، قزمان الغنيمى، شباس عمير " وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ.

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن التدريبات تهدف إلى رفع مستوى القدرات الذهنية والعقلية للكثير من المشاركين، لكونها أعمال تتطلب الكثير من الجهد والعمل لإنجاز عمل متقن، تساهم الأعمال اليدوية في رفع وتنمية القدرة الابتكارية والإبداعية لدى الشباب فهي تمنحهم مساحة كبيرة للتفكير والتأمل في محاولة إيجاد كل ما هو جديد ومميز

تقام الورش التدريبية بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، قدم الورشة التدريبية مصطفى الخطيب، مدرب الورشة، وتابع التنفيذ صبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب ،الدكتور فوزى حسيب، مدير إدارة المشروعات، ومحمود الدوح مدير إدارة شباب قلين.