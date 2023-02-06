الشباب والرياضة بكفر الشيخ تتابع تفعيل غرفة العمليات لمواجهة تغيرات الطقس

كفر الشيخ – محمد سليمان

تتابع غرفة العمليات المركزية بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عملها وتتواصل مع غرف العمليات بالإدارات الفرعية ومراكز الشباب لمواجهة آثار تقلب أحوال الطقس وسقوط الأمطار، بناء على توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ .

وأصدر الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، تعليماته منذ بداية تغير الطقس وسقوط الأمطار بتفعيل غرفة الأزمة المركزية بالمديرية، لمتابعة إجراءات مراكز الشباب والأندية لمواجهة تبعات سقوط الأمطار التى تتعرض لها المحافظة، وذلك طبقا للتعليمات السابق تعميمها المتضمنة الإجراءات واجبة الاتباع في هذا الصدد .

وشدد وكيل وزارة الشباب والرياضة، على فصل التيار الكهربائي و كل ما يضمن أمن وسلامة المترددين على مراكز الشباب والأندية و إتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة سوء الأحوال الجوية، بجميع الهيئات الشبابية والرياضية على مستوى المحافظة ومقار الإدارات الفرعية بإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة و مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب و متابعة مديرى الإدارات الفرعية و أكد على التواصل المستمر بين جميع الإدارات الفرعية مع غرفة عمليات المديرية ومدير المديرية ووكيل المديرية بأي مستجدات على الفور، و متابعة تمام تنفيذ التعليمات من كل مدير إدارة فرعية على مدار الساعة .

كما وجه وكيل وزارة الشباب والرياضة، على ضرورة استمرار اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنظيف أسطح المقرات، والمباني التابعة لها، وتسليك البالوعات، وفتح مواسير صرف المياه و التأكد من توصيلها بالصرف الرئيسي مع إجراء الصيانة اللازمة للأسطح التي تحتاج إلى ذلك، بالإضافة إلى العمل على سرعة تصريف المياه التي تتجمع حول المقررات وتجهيز مصدر صرف دائم لها.