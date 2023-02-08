تحرير 213 محضرا تموينيا وضبط طن ونصف دقيق وأرز مجهول المصدر بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن تحرير (213) محضرا تموينيا بنطاق المحافظة، وضبط طن دقيق فاخر 72%، (400) كجم أرز حر مجهولى المصدر، وذلك خلال الحملات التفتيشية التى شنتها اليوم الأربعاء مديرية التموين والتجارة الداخلية بأرجاء المحافظة، مؤكداً على استمرار شن الحملات التموينية المفاجئة لإحكام الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية، لمتابعة توافر السلع الغذائية وضبط الأسعار وتطبيق القانون بكل حزم واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.

وأوضح المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الحملات أسفرت عن تحرير محضرين جنح أحدهما ضد صاحب محل لتجارة السلع الغذائية بمركز بركة السبع، والآخر ضد المدير المسئول عن هايبر لتجارة السلع الغذائية بمركز منوف لحيازتهم كمية قدرها (400) كجم أرز حر مجهول المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار بهدف البيع بأزيد من السعر الرسمى، كما تم تحرير محضر جنح شبين الكوم ضد المدير المسئول عن مخبز أفرنجى بحى غرب لحيازته كمية قدرها (1) طن دقيق فاخر 72% مجهول المصدر.

ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع الإدارات التموينية بالمراكز، وتكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الاستيلاء على الدعم والسوق السوداء، والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات حفاظاً على صحة المواطنين ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.