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بريطانيا: لا نستبعد إرسال طائرات عسكرية مقاتلة لمساعدة أوكرانيا

الأربعاء، 08 فبراير 2023 08:24 م
بريطانيا: لا نستبعد إرسال طائرات عسكرية مقاتلة لمساعدة أوكرانيا سوناك
كتب أحمد عرفة

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قال رئيس وزراء بريطانيا، ريشى سوناك، إنه لا شيء مستبعدا في ما يخص المساعدة العسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك إرسال طائرات مقاتلة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة إكسترا نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق بحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الأربعاء قضايا الدعم الدفاعي وإعادة بناء أوكرانيا و(صيغة السلام)؛ التي طرحها زيلينسكي كأساس للمفاوضات مع روسيا، فضلا عن مناقشة منع الرياضيين الروس والبيلاروسيين من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية لعام 2024.

كما ناقش المسئولان -أثناء زيارة الرئيس الأوكراني للمملكة المتحدة- التكامل الأوروبي لأوكرانيا والدعم المستقبلي من المملكة المتحدة، إلى جانب قضية إعادة إعمار أوكرانيا بعد انتهاء العملية العسكرية الروسية، بالإضافة إلى عدد من المشاريع الواعدة الأخرى، وذلك بحسب ما نشرت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية.

وأبلغ زيلينسكي سوناك عن الوضع القائم على الخطوط الأمامية والاحتياجات الأساسية للقوات المسلحة الأوكرانية من حيث الأسلحة والمعدات العسكرية، وشدد على أهمية حصول أوكرانيا على الأسلحة اللازمة من الحلفاء لوقف الهجوم.

 

 


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