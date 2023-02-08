اليوم السابع
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بريطانيا تعلن زيارة الرئيس الأوكرانى زيلينسكي الأولى إلى لندن

الأربعاء، 08 فبراير 2023 11:12 ص
بريطانيا تعلن زيارة الرئيس الأوكرانى زيلينسكي الأولى إلى لندن الرئيس الأوكرانى
كتبت رباب فتحى

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أعلنت الحكومة البريطانية إن الرئيس الأوكرانى، فلودويمير زيلينسكي سيزور المملكة المتحدة اليوم في أول زيارة له منذ العملية الروسية فى أوكرانيا العام الماضي، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، بى بى سى. 

وتعد بريطانيا من أشد الدول الداعمة لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير الماضي، حيث زار رئيس الوزراء البريطاني ريشى سوناك، كييف وأعلنت حكومته عن سلسلة من المساعدات.

كما زار سلفه بوريس جونسون كييف مرتين ، مرة أثناء رئاسته للوزراء ومرة بعد استقالته من الحكومة.

وقال سوناك إنه "لمن دواعي امتناني الشديد" أن أكون في كييف، وتعهد بأن تواصل بلاده الوقوف إلى جانب الأوكرانيين في معركتهم.

وخلال الاجتماع مع زيلينسكي، قال سوناك إن بريطانيا ستقدم حزمة جديدة رئيسية من أسلحة الدفاع الجوي، للمساعدة في حماية المدنيين الأوكرانيين والبنية التحتية الوطنية للبلاد من الضربات الروسية.

 

 


بريطانيا

زيلينسكى

ريشى سوناك

رئيس وزراء بريطانيا

أوكرانيا

زيلينسكى فى لندن



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