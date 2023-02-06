"مياه القليوبية" ترفع درجة الاستعداد وتنشر معداتها تحسبا لسوء الأحوال الجوية

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، والعضو المنتدب، رفع درجة الاستعداد القصوى ونشر معدات رفع مياه الأمطار بجميع أفرع الشركة، واتخاذ الإجراءات اللازمة تزامنا مع عدم استقرار فى الأحوال الجوية.

وتجدر الاشارة إلى أن هيئة الأرصاد الجوية حذرت، فى بيان لها، من توقعات بتقلبات جوية حادة، وظهور لسحب متوسطة ومنخفضة يصاحبها سقوط أمطار على مناطق متفرقة بالبلاد.

ووجه "مجاهد"، بالتواجد لجميع العناصر المعنية بغرف العمليات بالشركة على مدار 24 ساعة لتلقى جميع شكاوى المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار، والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أى حالات طارئة لسرعة التعامل معها، وكذلك أمر بعمل حصر للأماكن التى تتراكم بها مياه الأمطار، وتم التأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أى كميات مياه للأمطار والتدخل الفورى فى حالة حدوث أية مشكلة.

وشهدت محافظة القليوبية، اليوم الإثنين، ظهور سحب كثيفة بسماء مدن وقرى المحافظة، صاحبها انخفاض بدرجات الحرارة على كافة الأنحاء، ونشاط حركة الرياح الثيرة للأتربة، وسط إعلان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، استمرار حالة الطوارئ بالمحافظة لمواجهة تداعيات موجة الطقس السيئ التى تشهدها المحافظات خلال الفترة الحالية.



جانب من انتشار معدات مياه القليوبية



انتشار المعدات



انتشار معدات شركة مياه القليوبية بالشوارع



سيارات شفط مياه الامطار