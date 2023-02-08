الهند تقدم مساعدات الإغاثة الطارئة لسوريا

كتبت: هناء أبو العز

في أعقاب الزلزال المأساوي الذي ضرب شمال غرب سوريا في 6 فبراير 2022 وتسبب في دمار هائل وخسائر في الأرواح، أرسلت حكومة الهند 6 أطنان من المساعدات الإغاثية الطارئة عبر طائرة خاصة تابعة لسلاح الجو الهندي إلى سوريا.

وسلم الشحنة القائم بالأعمال الهندي في سوريا إس. كيه. ياداف إلى نائب وزير الإدارة المحلية والبيئة في سوريا معتز دواجي في مطار دمشق صباح اليوم، وتتكون الشحنة من أدوية ومعدات الطوارئ بما في ذلك أجهزة تخطيط القلب المحمولة وأجهزة مراقبة المرضى والمواد الطبية الأساسية الأخرى.

و دأبت الهند على مر السنين على تقديم مساعدات إنسانية وتقنية وتنموية لسوريا من خلال القنوات الثنائية والمتعددة الأطراف، ويتم توريد شحنات من المواد الغذائية والأدوية إلى سوريا من وقت لآخر، بما في ذلك أثناء فترة تفشي الجائحة.

وتم تنظيم معسكرين لتركيب الأطراف الاصطناعية (قدم جايبور) في سوريا في ديسمبر 2020 ومؤخراً في أكتوبر - نوفمبر 2022، وإنشاء مركز الجيل التالي لتكنولوجيا المعلومات في دمشق في أكتوبر 2021. كما تم تقديم حوالي 1500 منحة دراسية للطلاب السوريين للدراسة في الهند في مجالات متنوعة.