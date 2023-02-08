ونقلت وكالة الأنباء السورية عن فرق الدفاع المدني ومصادر إعلامية تركية أن تلك الأرقام غير نهائية، وأن الأرقام مرشحة للارتفاع بشكل كبير نتيجة وجود الآلاف من الأسر والعائلات ما زالت تحت الأنقاض، وفي الوقت تم الإعلان عن مقتل نحو 6000 شخص في تركيا، وأعلنت وزارة الصحة السورية وفرق الإنقاذ فى الشمال السوري مقتل أكثر من 2000 شخص.