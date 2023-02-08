

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية عن تاياني قوله إن هناك "شركات إيطالية خاصة تنوي إرسال مواد إغاثية وطبية، وكذلك سيارات إسعاف إلى سوريا في المناطق التي ضربها الزلزال".



وأشار وزير الخارجية الإيطالي إلى أن هناك رجل أعمال إيطالي كان في زيارة عمل في مدينة كهرمانماراس جنوب شرقي تركيا، لا يزال في عداد المفقودين.

