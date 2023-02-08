ونقلت قناة (سكاى نيوز) البريطانية - فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - لقطات حية لوصول زيلينسكى الذى سيتوجه بعد ذلك إلى مقر رئاسة الوزراء البريطانية (دواننج ستريت) للاجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني "ريشي سوناك" قبل قيامه بإلقاء خطاب أمام البرلمان في وقت لاحق اليوم.

وأضافت القناة أن قصر باكنجهام أكد أن الملك تشارلز الثالث سيلتقي مع زيلينسكي في وقت لاحق اليوم، مشيرة إلى أن الرئيس الأوكراني سيتوجه بعد ذلك إلى جنوب غرب انجلترا للقاء قوات بلاده التي تتدرب هناك.