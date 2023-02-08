وذكر الجهاز - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أن "القوات الأمنية تمكنت من إحباط محاولة لداعش بتشكيل مجموعة إرهابية جنوبِ بغداد واعتقال عناصرها".

وكانت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت، فى وقت سابق، اعتقال أربعة إرهابيين "خطرين" في محافظة صلاح الدين، شمال بغداد.