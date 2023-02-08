اعرف أسباب نقص الحديد.. ولماذا تكون النساء أكثر عرضة للخطر؟

كتبت ميرفت رشاد

يتسبب نقص الحديد فى الشعور بالخمول والضعف ما يؤثر سلبًا على عقلك وجهاز المناعة، وبالنسبة للنساء الحوامل يمكن أن يؤدى نقص الحديد إلى مشاكل أكثر خطورة للجنين، وفى التقرير التالى نوضح ما هو الحديد وأهميته للجسم، ولماذا تكون النساء أكثر عرضه للخطر، وفقا لما نشره موقع onegreenplanet.

لماذا الحديد ضرورى جدا؟

يوجد هذا المعدن الأساسى بشكل طبيعى فى بعض الأطعمة التى نستهلكها ويضاف أيضًا إلى العديد من المنتجات الغذائية المصنعة، ومع ذلك هل تعلم أن هناك نوعين من الحديد الغذائى يحتاجهما جسمك؟ يوجد الحديد اللاهيمى فى "النباتات والأطعمة المدعمة بالحديد"، بينما يوجد الحديد الهيم فى "اللحوم والمأكولات البحرية والدواجن".

هذا المعدن هو أحد مكونات الهيموجلوبين، وهو بروتين في كريات الدم الحمراء ينقل الأكسجين من الرئتين إلى الأنسجة، ويعد الحديد أيضًا أحد مكونات بروتين آخر يسمى الميوجلوبين "الذى يوفر الأكسجين للعضلات"، مما يعنى أن الحديد يدعم عملية التمثيل الغذائى لديك، إلى جانب هذه الوظائف المهمة، يساعد الحديد فى "النمو والتطور وعمل الخلايا الطبيعى وتخليق بعض الهرمونات والأنسجة الضامة"، ويتم التحكم فى كفاءة امتصاص وتوزيع الحديد بواسطة هرمون يسمى الهيبسيدين باستخدام خلايا الدم الحمراء والبلازما.

فهم نقص الحديد

فقر الدم الناجم عن نقص الحديد (IDA) شائع فى جميع أنحاء العالم، لا يستطيع جسمك إنتاج ما يكفى من الهيموجلوبين لخلايا الدم الحمراء، والنتيجة هي أن فقر الدم الناجم عن نقص الحديد يحرم جسمك من الأكسجين الذي يحتاجه ليعمل بشكل مناسب، ويعاني المصابون من التعب والضعف والخمول وشحوب الجلد وضيق التنفس وبرودة اليدين والقدمين والصداع وهشاشة الأظافر والدوخة، على سبيل المثال لا الحصر هناك عدة أسباب لفقر الدم الناجم عن نقص الحديد بما في ذلك الاستهلاك غير الكافي للحديد، وعدم القدرة على امتصاص الحديد، والنزيف الداخلي، والقرحة، والسرطان، وبعض الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية، ولدى المرأة الحيض والحمل.

نقص الحديد عند النساء

النساء أكثر عرضة للإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد بسبب عاملين رئيسيين: الأول الحيض، وبالتالي نفقد المزيد من الدم الغني بالحديد، والثاني يمكن للمرأة أن تحمل وتلد أطفالًا.

ما هى المخاطر؟

يزيد الحمل من خطر إصابة النساء بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد، وتعاني واحدة من كل ست نساء من فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، هذا يمكن أن يكون خطرا على الطفل، وفقر الدم الناجم عن نقص الحديد أثناء الحمل يزيد من مخاطر الولادة المبكرة أو طفل منخفض الوزن عند الولادة.

مع ذلك بمجرد ولادة طفلك ستحتاجين إلى كمية أقل من الحديد أثناء الرضاعة الطبيعية، لأنه من المحتمل أنك لن تخسري الكثير خلال دورتك الشهرية، خلال تلك الفترة لأن معظم النساء المرضعات إما لا يحصلن على الدورة الشهرية أو يكون لديهن دورة خفيفة للغاية.

ما هى كمية الحديد التى تحتاجها النساء؟

تعتمد كميات اليومية الموصى بها (RDA) للحديد على العمر والجنس والحمل.

على سبيل المثال يُنصح النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 19 و50 عامًا باستهلاك 18 ملليجرام يوميًا، ينصح النساء الحوامل في نفس الفئة العمرية بـ 27 ملليجرام.