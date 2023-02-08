إنقاذ سيدة ورضيع من تحت أنقاض زلزال تركيا

تمكنت فرق الإنقاذ فى تركيا اليوم الأربعاء، من إنقاذ سيدة تبلغ من العمر 58 عاما من تحت أنقاض أحد الفنادق المنهارة، وذلك عقب 52 ساعة من الزلزال المدمر الذى ضرب جنوب شرقى البلاد أول أمس الاثنين.
وذكر تلفزيون "إيه نيوز" التركي أن لقطات مصورة أظهرت فرق الطوارىء في مدينة "كاهر منمراس" وهي تحمل السيدة إلى سيارة الإسعاف لنقلها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.
كما تمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ رضيع يبلغ من العمر عاما واحدا من تحت أنقاض مبنى مؤلف من خمسة طوابق في مدينة "أورفة"، وذلك عقب 53 ساعة من الزلزال المدمر.. وتم نقله إلى أحد المستشفيات عقب تلقيه إسعافات أولية في موقع الحادث.
وكان زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوب تركيا أول أمس الاثنين، وأتبعه زلزال آخر بقوة 7.6 درجة ما سبب أضرارا بعشر ولايات تركية وبمناطق من الشمال السوري.
من جانب أخر، أعلنت وزيرة الإعلام الباكستانية مريم أورنجزيب، إرجاء زيارة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى تركيا والتي كان من المقرر إجراؤها اليوم الأربعاء.
وقالت أورنجزيب - حسبما ذكرت صحيفة دون الباكستانية على موقعها الإلكتروني إن زيارة رئيس الوزراء شهباز شريف إلى تركيا المقرر إجراؤها اليوم تأجلت بسبب "جهود الإغاثة الجارية" هناك بعد أن ضرب زلزال بقوة 7.8 درجة أجزاء من تركيا وسوريا صباح أمس الأول الاثنين.
على صعيد متصل، أعلنت القوات الجوية الباكستانية - في بيان اليوم - وصول طائرة ثانية من طراز (سي-130) إلى تركيا تحمل خياما وبطانيات ومواد ضرورية فيما وصلت الدفعة الأولى من مواد الإغاثة صباح أمس الثلاثاء.
وبشكل منفصل، في تغريدة أمس الثلاثاء، أعلنت أورنجزيب أن الحكومة الفيدرالية قررت أيضًا التبرع براتب شهر واحد لصندوق الإغاثة.
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