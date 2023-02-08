إنقاذ سيدة ورضيع من تحت أنقاض زلزال تركيا

وذكر تلفزيون "إيه نيوز" التركي أن لقطات مصورة أظهرت فرق الطوارىء في مدينة "كاهر منمراس" وهي تحمل السيدة إلى سيارة الإسعاف لنقلها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

كما تمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ رضيع يبلغ من العمر عاما واحدا من تحت أنقاض مبنى مؤلف من خمسة طوابق في مدينة "أورفة"، وذلك عقب 53 ساعة من الزلزال المدمر.. وتم نقله إلى أحد المستشفيات عقب تلقيه إسعافات أولية في موقع الحادث.

وكان زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوب تركيا أول أمس الاثنين، وأتبعه زلزال آخر بقوة 7.6 درجة ما سبب أضرارا بعشر ولايات تركية وبمناطق من الشمال السوري.