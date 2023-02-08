أكبر حركة تنقلات في الإدارات التعليمية بالإسماعيلية.. اعرف التفاصيل

الإسماعيلية - صبرى غانم

اعتمد محافظ الإسماعيلية اكبرحركة تنقلات للإدارات التعليمية بتعليم الإسماعيلية وذلك بغرض تجديد الدماء في سبيل الارتقاء بالمنظومة التعليمية.

وأعلن الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسماعيلية ان حركة التنقلات شملت الادارات التعليمية الثمانية .

وعقب اعلان حركة التنقلات عقد بحيرى اجتماعا مع مدراء الادارات والوكلاء أكد خلاله الخطوط العريضة للعمل خلال المرحلة المقبلة بالمديرية والادارات في حضور الدكتور سامي فضل وكيل المديرية، وإسماعيل محسن مدير عام التعليم العام، والمهندسة إحسان العيادى مدير عام التعليم الفنى، وأحمد سيف مدير أمن المديرية ومديري المراحل وعدد من مديري الادرات النوعية.

وشدد الدكتور محمد بحيرى وكيل الوزارة علي ضرورة تعميق روح الجماعة والتعاون بين كافة عناصر المديرية في سبيل تحقيق أهداف نعمل عليها، وتتمثل في التكامل الوظيفي والتميز التعليمي بكافة الإدارات التعليمية بالإضافة إلى الالتزام بالانضباط والتحلي بالإخلاص والصدق والأمانة والقدرة على تحمل المسئولية لضمان تحقيق عملية تعليمية متميزة تعود بالنفع على الطلاب، لافتاً إلى أنه على مدار حياته الوظيفية لا يجامل أحدًا والجميع سواسية أمامه.

وأوضح الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسماعيلية في ختام الاجتماع أن العمل يسير في تعليم الإسماعيلية وفق منظومة متكاملة وعمل مؤسسي محترم يسوده التعاون والجدية والتفاني من الجميع، وتقدير المسئولية متمنيًا التوفيق والسداد والنجاح لمديري الإدارات والوكلاء في مهمتهم الجديدة والعمل على الارتقاء بالتعليم في جميع المدارس على مستوى الإدارات .

و شملت الحركة تعيين أحمد نوار مديرا لإدارة جنوب التعليمية و سامح عبد العزيز وكيلا للإدارة و علاء عثمان مدير إدارة القصاصين التعليمية وعلاء عفيفي وكيلا للإدارة وهدى دسوقي مديرا لإدارة ابوصوير التعليمية و محمد حساني وكيلا للإدارة و مجدة عبد المعتمد مدير إدارة التل الكبير و محمد عبد الرؤوف وكيلا للإدارة و أسامة سيد أحمد مدير إدارة فايد التعليمية و توفيق صلاح الدين وكيلا للإدارة و غادة البدري مديرا لإدارة القنطرة غرب التعليمية و علاء عنان وكيلا للإدارة و محمد عبد الكريم مدير إدارة شمال التعليمية و احمد الشريف وكيلا للإدارة و احمد سعيد مدير إدارة القنطرة شرق و موريس حلقة وكيل الإدارة.