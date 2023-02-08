وفد من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية يزور محافظة الإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية - صبرى غانم

التقي اليوم الأربعاء، المهندس إسماعيل العطار وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية بوفد الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "إيفاد" التابع للأمم المتحدة والمكون من متخصصين فى مجال الزراعة، لبحث إعداد المشروع التنموى الجديد للمحافظة، ووضع تفاصيل الخطة المقترحة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والهيئات البحثية التابعة لها والوقوف على الاحتياجات التنموية المطلوبة لدعم وحل مشاكل صغار المزارعين، وبحث سبل تمويل مشروعات زراعية خدمية جديدة.

وتفقد الوفد المشروعات الزراعية، ومنها مشروعات الصوب الزراعية ومشروع ترعة الجبالى الذي يبلغ طوله 1100متر مربع، بجمعية نفيشة بعدد منتفعين 206 مزارع بمساحة 190 فدان حدائق، و73 فدان محاصيل وخضر بجملة مساحة 263 فدانا، وكذلك جمعية الضبعية بمساحة 2000 متر مربع وبعدد منتفعين 120مزارعا بمساحة 160 فدان حدائق، و40 فدان محاصيل وخضر بإجمالى 200 فدان، لمعرفة مدي استفادة المزارعين بترعة الجبالي والنظام الأمثل لطرق الري الحديثة، وذلك بهدف دراسة تمويل مشروعات جديدة تخدم التنمية الزراعية، وتم خلال اللقاء عرض أهم مميزات المحافظة الزراعية وأفضل المحاصيل، كما تم مناقشة بعض المشكلات التى تواجه المزارع الصغير ومنها تغيير مفهوم الزراعة واستحداث أساليب للرى الحديث المطور فى الزراعة بالمحافظة.

وأشاد الضيوف بهذا المشروع وبجمعية نفيشة والضبعية ومدي وعي المزارع الإسماعيلي بطرق الري الحديثة.

رافق الوفد في الزيارة المهندس طارق جاد مدير إدارة الأراضى والمياه والمهندس عماد عمر مدير الإدارة الزراعية بالإسماعيلية، والمهندسة نجية مديرة عام الري، والمهندس شريف علي مدير هندسة الري، ورؤساء وأعضاء مجلس إدارة منتفعى مشروع ترعة الجبالي ومدير جمعيتي نفيشة والضبعية، ورؤسام الأقسام بالادارة الزراعية بالإسماعيلية.



جانب من زيارة الوفد (1)



جانب من زيارة الوفد (2)



جانب من زيارة الوفد (3)