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وزير داخلية تركيا: زلزال الإثنين هو أكبر كارثة واجهتنا فى تاريخنا

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 04:52 م
وزير داخلية تركيا: زلزال الإثنين هو أكبر كارثة واجهتنا فى تاريخنا الزلزال
كتب عبد الوهاب الجندى

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قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إن "الزلزال الذى وقع فجر الإثنين هو أسوأ كارثة واجهتنا في تاريخنا"، مؤكدا أن "الدولة التركية بجميع أجهزتها في حالة استنفار".

وبحسب وسائل إعلام تركية، أشار "صويلو" إلى أن الأولوية في المرحلة الحالية هي عمليات البحث والإنقاذ، مضيفا: "نسعى منذ اللحظات الأولى للزلزال إلى تقديم الدعم والإغاثة لمواطنينا وعلى الجميع التكاتف".

وأضاف: في كهرمان ماراش وحدها انهار 941 مبنى إضافة إلى المباني التي تعرضت لأضرار جسيمة، متابعا: "الأحوال الجوية السيئة أخرت وصول فرق الإنقاذ إلى المناطق المتضررة".

 


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