اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 فبراير 2023 05:54 م
أكرم القصاص
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السلطات التركية تعلن ضم عمال المناجم لجهود البحث والإنقاذ

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 04:25 م
السلطات التركية تعلن ضم عمال المناجم لجهود البحث والإنقاذ زلزال تركيا
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أعلنت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية في تركيا، اليوم الثلاثاء، إرسال 2103 من عمال المناجم إلى المناطق المنكوبة جراء الزلزال للمشاركة في أعمال البحث والإنقاذ.

وتابعت الوزارة أنه تم نقل العمال التابعين لشركات تنقيب حكومية وخاصة إلى مواقع العمل بمقاطعة "كهرمان مرعش" بالتنسيق مع رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ، مضيفة أن 500 عامل آخرين سينضمون إليهم في وقت لاحق من اليوم، وذلك حسبما أوردت قناة "إيه نيوز" التركية.

وضرب زلزال المقاطعة أمس بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر أتبعه زلزال آخر بقوة 7.6 درجة ما سبب أضرارا بتسع مقاطعات أخرى وبمناطق من الشمال السوري.

ووصلت حصيلة الضحايا في تركيا إلى 3549 قتيلاً و22 ألفًا و168 مصابًا، بالإضافة إلى آلاف آخرين في سوريا.

 


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