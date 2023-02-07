اليوم السابع
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وزير الخارجية التركى: أكثر من 70 دولة عرضت علينا المساعدة

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 08:31 م
وزير الخارجية التركى: أكثر من 70 دولة عرضت علينا المساعدة أوغلو
كتب أحمد عرفة

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قال مولود تشاووش أوغلو، وزير الخارجية التركي، إن أجهزة الدولة في حالة استنفار تام لمواجهة آثار الزلزال، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضاف وزير الخارجية التركي: نكثف جهودنا لمساعدة المنكوبين جراء الزلزال، موضحا أن أكثر من 70 دولة عرضت علينا المساعدة.

وفى وقت سابق أجرى سامح شكري وزير الخارجية، اتصالاً مع وزير خارجية تركيا "مولود تشاووش أغلو"، اليوم الاثنين، وذلك لتقديم العزاء لحكومة وشعب تركيا فى ضحايا الزلزال المروع الذي تعرضت له تركيا، ونقل خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وأوضح السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية أخطر نظيره التركي أن مصر قررت توجيه مساعدات إغاثية عاجلة تضامناً مع الدولة التركية والشعب التركي الشقيق في مواجهة تداعيات تلك الكارثة، متمنياً نجاح جهود الإنقاذ الجارية.

واختتم السفير أبو زيد تصريحاته، مشيراً إلى أن وزير خارجية تركيا تلقى اتصالا من سامح شكرى بكل تقدير وامتنان، معرباً عن شكر بلاده للتضامن الذي أظهرته مصر مع تركيا فى هذا الكارثة المروعة.


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