اليوم السابع
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وزارتا الزراعة والتموين تواصلان التفتيش على مصانع الأعلاف فى 3 محافظات

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 01:41 م
وزارتا الزراعة والتموين تواصلان التفتيش على مصانع الأعلاف فى 3 محافظات مصنع أعلاف
كتبت أسماء نصار

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شنت لجنة مشتركة من وزارتى الزراعة والتموين حملة على بعض المخازن ومصانع الأعلاف، وصوامع تخزين خامات الأعلاف، وسيارات نقل وتداول الأعلاف، ومحال الإتجار فى الأعلاف ببعض المحافظات تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتكثيف الرقابة والتفتيش على مخازن ومصانع الأعلاف.

 

وتوجهت قوة من مباحث التموين وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، وفاجأت عدة مصانع لتصنيع الأعلاف بمحافظات الشرقية، والبحيرة، والدقهلية، وتم مراجعة التسجيلات التى يتم على أساسها تصنيع الأعلاف، وفواتير شراء الخامات، وحساب تكاليف تصنيع المخاليط العلفية، ‏وأسرفت حملة التفتيش عن التزام العديد من مصانع الاعلاف وعدم المغالاة فى الأسعار كما اكتشفت الحملة قيام مصانع أخرى برفع الأسعار بشكل غير مبرر، والبيع بأسعار مرتفعة لا تتناسب مع سعر الشراء والإفراجات التى وفرتها الدولة المصرية، بما يعتبر مخالفات للقوانين والقرارات الوزارية الخاصة بالزراعة والتموين وحماية المستهلك لاحتكار السلع ورفع الأسعار فى السوق مما يؤدى إلى عدم استقرار الأمن الغذائى فى الدولة، والتأثير السلبى المباشر على استدامة مشروعات قوميه أقامتها الدولة من أجل التنمية المستدامة لثرواتنا الحيوانية والداجنة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفات والمخالفين، وعلى الفور تم إحالة الوقائع إلى النيابة العامة.

 

وأكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، على استمرار حملات التفتيش الفجائية على أعلى مستوى، من قبل مباحث التموين وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وكافة الجهات الرقابية، على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع وعلى كافة أرجاء الجمهورية، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفات والمخالفين، ويمكن الإبلاغ عن أى مستغل أو محتكر للأعلاف أو خاماتها عن طريق أرقام واتساب قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة 01551183225 ــ 01551183224.


وزارة الزراعة

الثروة الحيوانيه

التموين

الاعلاف

التفتيش على الاعلاف



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