نصائح لتحسين الصحة النفسية خلال موسم الشتاء

كتبت فاطمة خليل

الاضطراب العاطفى الموسمى هو نوع من الاكتئاب يمكن أن يستمر فى المتوسط نحو أربعة إلى خمسة أشهر، ويحدث مع دخول فصلى الخريف والشتاء، حيث يقل التعرض لأشعة الشمس، ما يساهم فى إثارة مشاعر الحزن الشديدة التى تنشأ خلال هذا الوقت من العام، وعادةً ما يكون فى أسوأ حالاته خلال أواخر أكتوبر حتى أواخر فبراير، بحسب موقع cnbc.

بعض الأعراض الشائعة للاضطراب العاطفى الموسمى هى الشعور بالاكتئاب معظم اليوم لمدة أسبوعين أو أكثر، ونقص المتعة فى القيام بالأشياء التى اعتدت الاستمتاع بها، والتغيرات فى الطاقة، أو الدافع، أو النوم، أو فقدان الشهية.



8 نصائح للحفاظ على الصحة النفسية خلال الاكتئاب الشتوى - حافظ على روتين نوم منظم عن طريق الاستيقاظ والنوم فى نفس الوقت كل يوم، حاول أن تظل ثابتًا حتى في عطلات نهاية الأسبوع.

- تأكد من حصولك على العناصر الغذائية الصحية طوال اليوم وعدم تناول وجبات دسمة قبل النوم مباشرة.

- ارتدى المعطف واذهب للخارج قدر المستطاع.

- ممارسة الرياضة تشير الأبحاث إلى أن 30 إلى 45 دقيقة من التمارين الهوائية من أربع إلى خمس مرات فى الأسبوع يمكن أن تؤثر على الحالة المزاجية وتحسنها.

- لا تشرب القهوة قبل موعد النوم.

- تجنب الضوء الأزرق من هاتفك قبل النوم مباشرة.

- تواصل مع صديق أو شخص محبوب موثوق به للتحدث معه عن شعورك.

- اطلب المساعدة من طبيب نفسى إذا ساءت الأمور.