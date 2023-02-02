الهواء الملوث يؤدى إلى الاكتئاب.. دراسة فى الجارديان تكشف التفاصيل

كتبت: نهال أبو السعود

كشفت دراسة جديدة نشرتها صحيفة الجارديان البريطانية عن وجود صلة بين تلوث الهواء واعتلال الصحة العقلية لدى الإنسان.

وأظهرت الدراسة أن التعرض للهواء ذى المستويات المنخفضة من الجودة يمكن أن يسبب الاكتئاب والقلق. وتتبع الباحثون حالات الاكتئاب والقلق لدى ما يقرب من نصف مليون شخص بالغ فى المملكة المتحدة على مدى 11 عاما، حيث وجدوا أنه كلما زاد تلوث الهواء زادت حالات الاكتئاب والقلق.

كما وجد الباحثون أن أولئك الذين يعيشون فى مناطق ذات تلوث أعلى كانوا أكثر عرضة للإصابة بالنوبات حتى عندما تكون جودة الهواء ضمن الحدود الرسمية.

وتأتى النتائج فى الوقت الذى يواجه فيه حكومة ريشى سوناك انتقادات لتمريرهم إرشادات جديدة ملزمة قانونا لجودة الهواء تسمح بأكثر من ضعف مستويات الجسيمات الدقيقة (PM2.5) مقارنة بالأهداف المكافئة التى حددتها منظمة الصحة العالمية.

وقال الباحثون من جامعتى أكسفورد وبكين و"إمبريال كوليدج" لندن فى مجلة الجمعية الطبية الأميركية للطب النفسى، أن النتائج التى توصلوا إليها تشير إلى الحاجة إلى معايير أو لوائح أكثر صرامة للتحكم فى تلوث الهواء، وأضاف الباحثون أنهم يأملون فى أن يأخذ صانعو السياسات النتائج التى توصلوا إليها فى الاعتبار.

قالت آنا هانسل، أستاذة علم الأوبئة البيئية بجامعة ليستر، والتى لم تشارك فى البحث، أن الدراسة كانت دليلا إضافيا لدعم خفض الحدود القانونية لتلوث الهواء، وأضافت: "تقدم هذه الدراسة مزيدا من الأدلة على التأثيرات المحتملة لتلوث الهواء على الدماغ".