ميناء دمياط يستقبل أعضاء لجنة التفتيش ومراجعة إجراءات الموانئ المصرية

دمياط معتز الشربينى

استقبل اللواء بحرى أحمد عبد المعطى حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط أعضاء لجنة التفتيش ومراجعة سلامة الإجراءات الخاصة بالموانئ المصرية برئاسة اللواء بحرى رفيق جلال وعضوية ممثلين عن الجهات المختصة.

جاء ذلك بحضور اللواء بحرى طارق عدلى نائب رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط للتشغيل، وممثلو الجهات الرقابية ذات الصلة وقيادات الهيئة.

تأتى تلك الزيارة تنفيذا لتعليماتالسيد رئيس مجلس الوزراء بالمرور الدورى على كافة موانئ الجمهورية للتأكد من سلامة كافة إجراءات العمل بها.

بدأت أعمال اللجنة بتقديم عرض توضيحى تناول أهم التوصيات الواردة بتقرير المرور السابق وما تم من إجراءات بشأنه.

ويقوم أعضاء اللجنة بجولات ميدانية تمتد لعدة أيام لمراجعة سلامة الإجراءات المتخذة داخل الميناء لضمان أمن وسلامة تداول وتخزين البضائع والتصرف فى البضائع الرواكد والمهمل وجهود المحافظة على البيئة والتى تتضمن خطة التخلص من المخلفات وخطة مكافحة التلوث بالزيت ومدى تطبيقها عمليا بميناء دمياط، والمرور على معدات الشركات والتأكد من مدى مطابقتها لشهادات المعايرة، والتأكد من سلامة إجراءات الحماية المدنية المطبقة بالميناء، والمرور على الوحدات البحرية العاملة بالميناء للتأكد من صلاحيتها وكفاءتها الفنية للإبحار، والتأكد من سلامة إجراءات الدخول والخروج للشاحنات والبضائع من بوابات الميناء، والمرور على معامل الفحص المركزية والتأكد من كفاءة كافة أجهزة الفحص كما تشتمل المراجعة على إجراء مناورة مكافحة حريق بإحدى ساحات الخردة، وإحدى الوحدات البحرية.

ومن جانبه أكد اللواء بحرى أحمد حواش.. أن ميناء دمياط مستمر فى اتخاذ كافة الخطوات لتحسين وتطوير منظومة العمل وزيادة كفاءتها فى إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل.