61 ألف طن قمح رصيد صوامع القطاع العام بميناء دمياط

دمياط - هيثم مراد

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل 8 سفن متنوعة، بينما غادره 8 سفن أخري، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 39796 طن تشمل: 15200 طن يوريا و2300 طن مولاس و1135 طن أسمنت و4028 طن رمل و17133 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 33519 طن تشمل: 12800 طن قمح و8094 طن أبلاكاش و2866 طن حديد و959 طن خشب زان و3300 طن سكر و5500 طن فول.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 635 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 43 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2072 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 61394 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 106715 طنًا، كما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4294 شاحنة.

ومن جانبه أكد اللواء أحمد عبد المعطي حواش رئيس هيئة ميناء دمياط، أن الميناء تشهد حاليا حزمة من المشروعات التنموية والتي ستسهم في تحقيق طفرة في خدمات الهيئة، موضحا أن أبرز تلك المشروعات محطة "حاويات تحيا مصر 1" والتي بدأ العمل بها خلال الأيام الماضية بغرض رفع نفاءة خدمات هيئة ميناء دمياط في مجال النقل البحري واللوجستيات.

واضاف رئيس هيئة ميناء دمياط، أن الميناء حققت نجاحا كبيرا في عدة مجالات أبرزها تصدير الغاز المسال والذي استقبل ناقلة الغاز رقم 500 منذ ايام قليلة، لتحقق ميناء دمياط رقما جديدا في هذا المجال، مؤكدا أن هذه المشروعات تأتي ضمن برنامج تطوير الدور المصري في التجارة العالمية وتحويلها اكبر مركز تجاري، لافتا إلي أن هذا الأمر يعد من الخطوات الهامة التي تحدث داخل مصر حاليا.