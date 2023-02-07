مشتريات أجنبية تقود صعود البورصة.. والتداولات تقترب من مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 900 مليون جنيه.

وارتفع مؤشر " إيجي إكس 30 " بنسبة 1.9% ليصل إلى مستوى 16903 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.72% ليصل إلى مستوى 2828 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.51% ليصل إلى مستوى 19909 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.93% ليصل إلى مستوى 6967 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.19% ليصل إلى مستوى 2838 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.93% ليصل إلى مستوى 4289 نقطة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركة اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية 500 سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا 1000 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والعربية لحليج الأقطان، وجدوى للتنمية الصناعية، والمهندس للتأمين عدد 140 ألف سهم، 17.2 ألف سهم، 130 ألف سهم، 100 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات دايس للملابس الجاهزة، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ومصر للفنادق، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 2 مليون سهم، 93 ألف سهم، 4892 سهم، 39.6 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة رواد السياحة-رواد 169.5 ألف سهم.

أعلنت شركتا الكابلات الكهربائية المصرية، والمتحدة للإسكان والتعمير، شراء الأولى عدد 210 ألف سهم خزينة خلال جلسة أمس الإثنين، وبذلك تصل إجمالي نسبة الأسهم التي بحوزة الشركة إلى 4.86%، وشراء الثانية 330 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 4.51% من أسهم رأس المال.

في سياق آخر أعلنت شركة بي إنفستمنتس القابضة، تنفيذ البيع النهائي لكامل حصتها في شركة Total Energies Marketing Egypt LLC (TE) البالغة 6.38% لشركة Total Energies Marketing Afrique SAS (TEMA) مقابل إجمالي مبلغ قدره 27.6 مليون دولار (إجمالي قيمة للشركة 433 مليون دولار) بالإضافة إلى ذلك تستحق شركة بي إنفستمنتس مبلغ إضافي نحو 2.2 مليون دولار، وذلك في حال تحقق بعض الشروط الخاصة بصفقة TEMA مع شركة أدنوك للتوزيع "أدنوك"

وفي نفس السياق أعلنت الشركة الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، توقيع عقد شراء حصة حاكمة بنسبة 72% من أسهم شركة بانف للأقمشة غير المنسوجة، بقيمة 23.4 مليون جنيه، تسدد على مراحل خلال عام 2024، وتم سداد مبلغ 9.6 مليون جنيه نقدًا، والتي تمثل 41% من إجمالي الحصص المزمع الاستحواذ عليها.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة نتائج الأعمال خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، حققت شركة القناة للتوكيلات الملاحية، إيرادات بلغت 35.7 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 مقابل 34.9 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2021 بنسبة نمو 2%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 289.4 مليون جنيه مقارنة مع 70.5 مليون جنيه بنسبة نمو 311%.

حققت شركة القناة للتوكيلات الملاحية، إيرادات بلغت 295.8 مليون جنيه خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 مقابل 250.5 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2021 بنسبة نمو 18.1%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 63.5 مليون جنيه مقارنة مع 65.9 مليون جنيه بنسبة انخفاض 3.6%.