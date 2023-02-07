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ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.3% بمستهل تعاملات جلسة الثلاثاء

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 10:35 ص
ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.3% بمستهل تعاملات جلسة الثلاثاء البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى للمؤشرات وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.28% ليصل إلى مستوى 16798 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 2808 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.11% ليصل إلى مستوى 19832 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.09% ليصل إلى مستوى 6910 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 2794 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 4241 نقطة.

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