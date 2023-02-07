مساعد وزير الإسكان يتفقد سير العمل بمشروع تطوير "منطقة سور مجرى العيون"

كتب أحمد حسن

قام الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمشرف على وحدة الدعم الفني، بتفقد سير العمل بمشروع تطوير "منطقة سور مجري العيون"، بمحافظة القاهرة، ورافقه مجموعة من أعضاء وحدة الدعم الفني، والمهندس محمد الغمراوي، رئيس جهاز ماسبيرو، وعدد من القائمين على تنفيذ المشروع.

ووجه الدكتور عبد الخالق إبراهيم، بضرورة الانتهاء من تنفيذ مختلف الأعمال بالمشروع بجودة عالية، وطبقا للجداول الزمنية المحددة، موضحاً أن المشروع يشمل، تنفيذ 79 عمارة سكنية، تضم 1924 وحدة سكنية، بالإضافة إلي فندق، ومول تجارى إدارى ترفيهى، به مطاعم وسينمات ومسرح مكشوف.

وأوضح مساعد وزير الإسكان، والمشرف علي وحدة الدعم الفني، أن مشروع تطوير "منطقة سور مجرى العيون"، يعد أحد أهم مشروعات التطوير الجارى تنفيذها بمحافظة القاهرة، فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإعادة مدينة القاهرة لرونقها الحضارى، وتمكينها من ممارسة دورها التاريخى والثقافى والسياحى.

وأشار مساعد الوزير إلى أن مشروعات تطوير القاهرة التاريخية التى تم ويجرى تنفيذها، تهدف للارتقاء بمستوى إحدى أهم المناطق بمدينة القاهرة، ضمن جهود الدولة لتطوير العمران القائم.