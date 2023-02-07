محافظ بورسعيد يبحث مع "اقتصادية القناة" تطوير ميناء غرب والممشى السياحى

بورسعيد - محمد عزام

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، اللواء إيهاب صالح ممثل الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك لمتابعة مستجدات العمل فى مشروعات التعاون بين المحافظة وهيئة قناة السويس، وعلى رأسها مشروع تطوير المرحلة الأولى من الممشى السياحى ومشروع تطوير ميناء غرب بورسعيد، فى إطار التعاون الدائم و المثمر بين الجانبين.

فى بداية اللقاء، رحب محافظ بورسعيد باللواء ايهاب صالح، مثنياً على جهوده الكبيرة فى دعم العديد من الملفات المتعلقة بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس، واستعرض المحافظ سير أعمال تطوير المرحلة الأولى من الممشى السياحى بمدينة بورسعيد، والتى تأتى بطول 175 متر، مؤكداً أن أعمال التطوير تستهدف إعادة الوجه التاريخى لمحافظة بورسعيد بشكل حضارى مميز، يتناسب مع الموقع الجغرافى ويعمل على تسويق المنطقة سياحيا.

وأشار إلى أن التطوير يقوم على الطابع الجمالى والطابع التاريخى الذى تتميز به محافظة بورسعيد، لافتا إلى أن المنطقة سيتم تطويرها سياحياً على أعلى مستوى بما يحقق الاستمتاع بمقومات المنطقة، وتمثل تحفة حضارية تجمع المعالم الفنية والتراثية والترفيهية والسياحية.

وشهد اللقاء، مناقشة عدد من الجوانب المتعلقة بأعمال التطوير التى يشهدها ميناء غرب بورسعيد، والتى تأتى ضمن الخطة الموسعة لتطوير موانىء بورسعيد لاستيعاب المشروعات التنموية والصناعية الجديدة.

وأكد محافظ بورسعيد، على تقديم كامل الدعم للتعاون مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لتحقيق التطوير المنشود بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة على أرض بورسعيد فى العديد من المشروعات.

ووجه اللواء ايهاب صالح، الشكر لمحافظ بورسعيد على التعاون المثمر مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس فى العديد من القطاعات، مشيداً بالطفرة غير المسبوقة على أرض بورسعيد والتى جعلتها واحدة من المدن النموذجية الواعدة.

وعلى جانب آخر، استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، المراجعين لنظام الجودة الأيزو 9001، للتأكد من متابعة الادارات بالديوان العام وصيانتها للنظام.

جاء ذلك انطلاقا من أهمية المتابعة والصيانة لنظام الجودة الأيزو 9001، والذى تأهلت له محافظة بورسعيد العام الماضى وتم الحصول على الشهادة الدولية بتطبيق نظام الجودة بالديوان العام، وذلك بحضور اللواء عاطف وجدى السكرتير العام لمحافظة بورسعيد.

رحب محافظ بورسعيد، بالمراجعين الخارجيين لنظام الجودة، مستعرضا من خلال شرح تفصيلى من المشرف العام على تطبيق نظام الجودة، ومنظومة الأيزو 9001 بمحافظة بورسعيد، ومستجدات العمل فى متابعة تطبيق منظومة الجودة فى الإدارات بالديوان العام وصيانتها للنظام، ومدى الإلتزام بالمعايير الخاصة بنظام الجودة والإنتهاء من ميكنة كافة إدارات الديوان العام وربطها ببعضها، واستكمال استحداث الأجهزة الإلكترونية لتحقيق متطلبات الميكنة، وأعمال تفعيل الإيميل الحكومى لكافة القطاعات والإدارات، يشمل كافة الخدمات المقدمة للمواطن للتيسير على المواطنين تماشيا مع منظومة التحول الرقمى الجديد.

وأشاد محافظ بورسعيد بجهود القائمين على تطبيق نظام الجودة الأيزو 9001 فى الديوان العام بمحافظة بورسعيد، مؤكدا أن النظام الإدارى بالمحافظة شهد تطوراً غير مسبوق فى ظل منظومة التحول الرقمى الجديد الذى شهدته بورسعيد فى مختلف المجالات.

وفى سياق آخر، استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اللواء ايهاب صالح ممثل الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك لمتابعة مستجدات العمل فى مشروعات التعاون بين المحافظة وهيئة قناة السويس، وعلى رأسها مشروع تطوير المرحلة الأولى من الممشى السياحى ومشروع تطوير ميناء غرب بورسعيد، فى إطار التعاون الدائم و المثمر بين الجانبين.

فى بداية اللقاء، رحب محافظ بورسعيد باللواء ايهاب صالح، مثنياً على جهوده الكبيرة فى دعم العديد من الملفات المتعلقة بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

واستعرض محافظ بورسعيد، سير أعمال تطوير المرحلة الأولى من الممشى السياحى بمدينة بورسعيد، والتى تأتى بطول 175 متر، مؤكداً أن أعمال التطوير تستهدف إعادة الوجه التاريخى لمحافظة بورسعيد بشكل حضارى مميز، يتناسب مع الموقع الجغرافى ويعمل على تسويق المنطقة سياحيا.

وأشار إلى أن التطوير يقوم على الطابع الجمالى والطابع التاريخى الذى تتميز به محافظة بورسعيد، لافتا إلى أن المنطقة سيتم تطويرها سياحياً على أعلى مستوى بما يحقق الاستمتاع بمقومات المنطقة، وتمثل تحفة حضارية تجمع المعالم الفنية والتراثية والترفيهية والسياحية.

وشهد اللقاء، مناقشة عدد من الجوانب المتعلقة بأعمال التطوير التى يشهدها ميناء غرب بورسعيد، والتى تأتى ضمن الخطة الموسعة لتطوير موانئ بورسعيد لاستيعاب المشروعات التنموية والصناعية الجديدة.

وأكد محافظ بورسعيد، على تقديم كامل الدعم للتعاون مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لتحقيق التطوير المنشود بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة على أرض بورسعيد فى العديد من المشروعات.

ووجه اللواء ايهاب صالح، الشكر لمحافظ بورسعيد على التعاون المثمر مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس فى العديد من القطاعات، مشيداً بالطفرة غير المسبوقة على أرض بورسعيد والتى جعلتها واحدة من المدن النموذجية الواعدة.



المحافظ وممثل الهيئة الاقتصادية