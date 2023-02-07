حالة الجو فى بورسعيد.. أمطار غزيرة وانخفاض فى درجات الحرارة.. صور

شهدت محافظة بورسعيد، منذ قليل، سقوط غزير للأمطار على شتى الأحياء ومدينة بورفؤاد، يصاحبها رياح شديدة وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، وتتساقط الأمطار على محافظة بورسعيد بفترات متفاوتة، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة، ولكن فوجئ الأهالى بسقوط غزير للأمطار مع الرياح الشديدة.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، مع استمرار نشاط الرياح على شمال البلاد مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وقالت الهيئة فى بيان لها، إنه لليوم الثانى على التوالى هناك اضطراب فى حركة الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط، ومن المتوقع أن يصل ارتفاع الموج اليوم من 4 إلى 5 أمتار.

وفى نفس السياق، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الطقس بمصر يتأثر بتقلبات جوية بسبب تأثرنا بوجود منخفض جوى متعمق على سطح البحر المتوسط مع كتل هوائية قادمة من شرق أوروبا منخفضة بدرجات الحرارة، بالإضافة لوجود منخفض جوى بطبقات الجو العليا، وذروة هذه التقلبات كانت بالأمس، وسرعات الرياح وصلت على بعض المناطق بالقاهرة الكبرى أمس لـ60 كيلو متر/ساعة، وتساقطت الأمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشاهدنا جميعا نشاط الرياح الذى أدى لإثارة الرمال والأتربة واضطراب شديد بحركة الملاحة البحرية.