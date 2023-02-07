محافظ الأقصر يشيد بأول مركز للأزهر لتعليم اللغة الإنجليزية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أشاد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بنجاح منطقة الأقصر الأزهرية، فى افتتاح أول مركز للأزهر لتعليم اللغة الإنجليزية بالمحافظة، وذلك تحت إشراف المجلس الثقافي البريطاني، حيث يأتي ذلك بناء على توجيهات فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بشأن مواكبة التعليم الأزهري للاتجاهات الحديثة في كافة المجالات.

وأعرب محافظ الأقصر، عن سعادته بافتتاح مركز الأقصر للغات بالتعاون مع المجلس الثقافى البريطانى، وذلك لتبادل الخبرات فى هذا المجال، مطالباً إدارة المركز باستكمال دورها وتقديم خدماته والحصول على برامجه لكافة المواطنين خاصة الشباب ومن يحتاج إلى تعلم اللغة الانجليزية، وخاصة أن محافظة الأقصر هي محافظة سياحية تحتضن على أرضها الحضارة الفرعونية العريقة.

وكان قد شهد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، فعاليات افتتاح مركز الأزهر لتعليم اللغة الإنجليزية بالأقصر، "بقاعة مؤتمرات منطقة الأقصر الأزهرية"، وذلك تحت إشراف المجلس الثقافي البريطاني "بقاعة مؤتمرات منطقة الأقصر الأزهرية"، وفي حضور مدير المجلس الثقافي البريطاني، والسفير البريطاني.

ومن جانبه رحب الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية بكافة الضيوف، كما نقل خلالها تحيات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لكافة الحضور، مشيداً خلال كلمته بالتعاون المثمر بين الأزهر الشريف والمجلس الثقافى البريطانى، لفتح آفاق جديدة من أجل تطوير ورفع كفاءة طلاب الأزهر ومعلميه، ثم كلمة للطالبة نورهان عبد الهادي من مركز الأزهر للغات بالقاهرة، وبعدها كلمة مدير المجلس الثقافي البريطاني السيدة اليزابيث وايت، وكلمة للسيد جاريث بايلي السفير البريطاني في مصر، واختتمت الاحتفالية بتقديم وتبادل الدروع التذكارية بين منطقة الأقصر الأزهرية والمجلس الثقافي البريطانى، وبعدها توجه قيادات الأزهر الشريف والمجلس الثقافي البريطاني إلى الدور الثاني لإجراء المقابلات الإعلامية.



أول مركز للأزهر لتعليم اللغة الإنجليزية بالأقصر



محافظ الأقصر بافتتاح أول مركز للأزهر لتعليم اللغة الإنجليزية



محافظ الأقصر يشهد أول مركز للأزهر لتعليم اللغة الإنجليزية