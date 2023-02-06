تعليم الأقصر تستعد للفصل الدراسى الثانى باجتماعات مع مديرى الإدارات والمدارس

الأقصر – أحمد مرعى

تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر ، بقيادة الدكتور صبرى خالد وكيل الوزارة، خلال الأيام المقبلة لانطلاق الفصل الدراسي الثاني، يوم السبت المقبل فى مدارس الفترتين، والأحد بمدارس الفترة الواحدة، حيث يجرى متابعة أعمال الصيانات والتطوير داخل تلك المدارس بالإدارات التعليمية المختلفة لدعم الطلبة والتلاميذ بالفصل الدراسي الثاني.

ويقول الدكتور صبرى خالد وكيل تعليم الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه تم التأكيد على إجراء أعمال صيانة بسيطة لجميع المدارس، وتوزيع جميع المعلمين على المدارس المختلفة التي بها عجز في مختلف التخصصات قبل بدء الفصل الدراسي الثاني مع إجراء حصر جميع معلمي المواد، ويتم حالياً عمل جولات يومية لاستبيان حالة نظافة المدارس من الداخل والخارج لدعم الطلبة والتلاميذ.

وأكد وكيل تعليم الأقصر، على أنه تم عقد لقاءات مع مديري الإدارات والمدارس، لتنظيم العملية التعليمية بالفصل الدراسي الثاني، حيث تم التأكيد على ضرورة تكاتف الجميع لإحداث إرتقاء بالعملية التعليمية وتحقيق الانضباط وتوفير عوامل الجذب للطلاب داخل المدارس، مع التشديد على متابعة نظافة المدارس، ومتابعة استلام جميع الكتب المدرسية لضمان وصولها للطلاب في أول أيام الدراسة بالتيرم الثاني.

كما نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور صبري خالد وكيل الوزارة، فعاليات برنامج تدريبي يقدمه توجيه التربية الإجتماعية بقيادة الموجه العام أمير عبد الرسول، حيث يتناول التدريب الذي يمتد ليومين، تفعيل دور المدرسة في تنمية الوعي الطلابي بقيم الانتماء الوطني لمواجهة مخاطر الألعاب الإلكترونية وحروب الجيل الخامس، يستهدف التدريب مديري المدارس الإبتدائية، الإعدادية، الثانوي العام ومديري مدارس التعليم الفني.

ومن جانبه قال الدكتور صبري خالد وكيل تعليم الأقصر، أنه تتجلى حيوية وأهمية هذا التدريب خاصة في هذا التوقيت في كون الأطفال يتعرضون للألعاب الإلكترونية بشكل مستمر، مما قد يؤثر عليهم سلباً سواء في ناحية الفكر أو الهوية، ولذا وجب الإلتفات لخطورة هذا الأمر، وتم تنظيم البرنامج التدريبي لدعم مديري المدارس في كيفية تنمية الوعي لدى أبنائهم الطلاب في كيفية مواجهة أي أفكار هدامة تستهدف فكرهم وهويتهم، حيث كان في استقبال وكيل تعليم الأقصر الدكتورة لبنى عبده وكيل إدارة الأقصر التعليمية أثناء متابعتها للتدريب.