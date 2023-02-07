مجلس مدينة أسوان يشن حملة مكبرة لرفع 166 حالة إشغال بنطاق حى غرب.. صور

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، بالتعاون مع شرطة المرافق، حملة مكبرة لرفع الإشغالات داخل نطاق حى غرب بالسوق السياحى وشوارع الحديثة والسودانية وأبطال التحرير والصفوة ، استكمالاً لتنفيذ توجيهات محافظ أسوان أثناء جولته الميدانية بعدد من الشوارع الرئيسية والداخلية.

تمكنت الحملة بقيادة سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان ، ومدير شرطة المرافق ، بالإضافة إلى نواب رئيس المدينة ، ورؤساء الأحياء ، والعاملين بالوحدة المحلية مدعمين بسيارات المعدات الثقيلة، من رفع 138 حالة إشغال ، بجانب تحرير 28 محضر للمخالفين ، بالإضافة إلى مصادرة المضبوطات المستخدمة فى هذه الإشغالات ، فيما تم مصادرة كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة ، وإهداؤهم إلى دور الرعاية الاجتماعية للأيتام.

وشدد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، فى بيان صحفى، على أنه لن يتم السماح بتنامى ظاهرة الباعة الجائلين فى الأسواق ، والشوارع الرئيسية ، وخاصة فى ظل توافر السويقات البديلة بالعديد من المناطق فى أحياء شرق وغرب وجنوب ، لافتاً إلى أن المحافظة خلال السنوات الثلاث الأخيرة قامت بإنشاء العديد من الأسواق الحضارية اللازمة لتفريغ المدن من الباعة الجائلين ، فضلاً عن إنشاء مولات مطورة لتعويض أصحاب المحلات ، والحد من الأسواق العشوائية.