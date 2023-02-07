اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 فبراير 2023 03:40 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

مجلس مدينة أسوان يشن حملة مكبرة لرفع 166 حالة إشغال بنطاق حى غرب.. صور

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 03:34 م
مجلس مدينة أسوان يشن حملة مكبرة لرفع 166 حالة إشغال بنطاق حى غرب.. صور شرطة المرافق
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بالتعاون مع شرطة المرافق، حملة مكبرة لرفع الإشغالات داخل نطاق حى غرب بالسوق السياحى وشوارع الحديثة والسودانية وأبطال التحرير والصفوة ، استكمالاً لتنفيذ توجيهات محافظ أسوان أثناء جولته الميدانية بعدد من الشوارع الرئيسية والداخلية.
 
تمكنت الحملة بقيادة سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان ، ومدير شرطة المرافق ، بالإضافة إلى نواب رئيس المدينة ، ورؤساء الأحياء ، والعاملين بالوحدة المحلية مدعمين بسيارات المعدات الثقيلة، من رفع 138 حالة إشغال ، بجانب تحرير 28 محضر للمخالفين ، بالإضافة إلى مصادرة المضبوطات المستخدمة فى هذه الإشغالات ، فيما تم مصادرة كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة ، وإهداؤهم إلى دور الرعاية الاجتماعية للأيتام.
 
وشدد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، فى بيان صحفى، على أنه لن يتم السماح بتنامى ظاهرة الباعة الجائلين فى الأسواق ، والشوارع الرئيسية ، وخاصة فى ظل توافر السويقات البديلة بالعديد من المناطق فى أحياء شرق وغرب وجنوب ، لافتاً إلى أن المحافظة خلال السنوات الثلاث الأخيرة قامت بإنشاء العديد من الأسواق الحضارية اللازمة لتفريغ المدن من الباعة الجائلين ، فضلاً عن إنشاء مولات مطورة لتعويض أصحاب المحلات ، والحد من الأسواق العشوائية.
 
شرطة المرافق
شرطة المرافق

رفع الإشغال من الشوارع
رفع الإشغال من الشوارع

حملات الوحدة المحلية
حملات الوحدة المحلية

رفع الإشغالات
رفع الإشغالات

جانب من الحملة
جانب من الحملة

سيارات الحملة
سيارات الحملة
 
 

اشغالات

حملات رفع اشغالات

مجلس مدينة اسوان

اسوان

اخبار المحافظات

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة