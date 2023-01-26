رفع 150 طن تراكمات قمامة ومخلفات بحى شرق مدينة أسوان.. صور

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، أعمال النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة والمخلفات بمختلف الشوارع والميادين ووسط التجمعات السكنية بحى شرق، وذلك بإجمالى 150 طناً، تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان بتكثيف الجهود المبذولة من أجل إضفاء الشكل الحضارى، والحفاظ على أملاك الدولة.

وأكد سيد مدنى، رئيس مدينة ومركز أسوان، في بيان صحفى، أن الأعمال تمت تحت إشراف علاء الدين ممدوح رئيس الحى ، بالإضافة إلى الفنين والعمال ومعدات النقل والنظافة، مضيفاً أن الأعمال شملت أيضاً الكنس والرش ورفع تراكمات الأتربة وتنفيذ أعمال الدهانات والرسومات الجدارية من أجل الارتقاء بالمظهر الجمالى بالمنطقة.

وفى السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، أيضاً قرار إزالة فورية فى المهد لحالة تعدى على أراضى الدولة بمساحة 90 م2 بنجع الشيمة بقرية أبو الريش قبلى ، وتمت أعمال الإزالة تحت إشراف رئيس القرية وبمشاركة الفنيين والعمال بالوحدة المحلية.